El contundente descargo de Sasha Ferro tras la fiesta de los jugadores de Independiente

"Desde hace días, y luego de participar de una tarde de navegación y música rodeada de amigas y amigos, donde además participaron algunos deportistas, me veo envuelta en una campaña sucia de difamación que no estoy dispuesta a tolerar, por mí, por mi familia, por las personas que me siguen, pero más aún por mi honor", comenzó diciendo Ferro.

sasha ferro comunicado

Y agregó: "El simple hecho de compartir la cubierta de un barco junto a estas personas me puso en el ojo de la tormenta, una tormenta de misoginia, de opiniones cargadas de mentiras, de acusaciones irreproducibles que nada tienen que ver con mi vida, pero sobre todo con los tiempos de derecho guardados por nosotras, las mujeres", siguió.

"Soy influencer, modelo, trato de entrar, de a poco, en el mundo de la música, vivo de mi imagen, pero no del uso de mi cuerpo", aclaró Sasha Ferro. Y continuó: "Por todo esto, y como no voy a permitir que pisoteen mi nombre, le he pedido al equipo e abogados que me representan que hagan lo imposible para velar por mis derechos y salvaguardar mi imagen, pero sobre todo mi integridad física y psicológica de las calumnias e injurias que llevan infinidad de programas de televisión y portales".

Para concluir, la joven señaló que: "A todas aquellas personas que intenten contactarme por una entrevista o declaración de mi parte, les informo que jamás me voy a colocar en tener que explicar algo que no soy, y prácticas que no son propias de la educación que he recibido y los valores que poseo".

Yategate en Independiente: la fiesta entre jugadores y mujeres famosas

El plantel tuvo un par de días libres y varios jugadores del Rojo participaron en una fiesta de cumpleaños en un yate con música, alcohol y muchas personas. Las imágenes salieron a la luz en los últimos días luna serie de fotos y videos que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Los futbolistas implicados son Marco Pellegrino, Diego Tarzia, Felipe Loyola, Santiago Toloza, Kevin Lomónaco e Ignacio Maestro Puch.

Pellegrino, Tarzia y Toloza fueron apartados del plantel y no estuvieron en el empate ante Godoy Cruz por 1-1, en Avellaneda. Los tres decidieron pedir disculpas.