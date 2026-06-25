El crudo relato de Grecia Colmenares tras atravesar los terremotos en Venezuela: "En mi vida viví algo así"

Al igual que en otros puntos del país, los apagones y el colapso de las líneas telefónicas agravaron la crisis. Por varias horas, la incertidumbre fue total, ya que familiares y amigos eran incapaces de comunicarse para saber si sus seres queridos estaban a salvo. La propia celebridad experimentó este aislamiento al quedarse sin señal durante casi todo el día, en medio de un escenario completamente caótico.

En pleno momento de tensión, a los habitantes del edificio donde reside se les aconsejó desalojar el lugar. A pesar de esto, Colmenares optó por quedarse en su vivienda. “Preferí no bajar, traté de mantener la calma”, detalló más tarde.

grecia colmenares

Su elección se debió al miedo de quedar atrapada en los accesos si ocurría un nuevo temblor durante la bajada.

Afortunadamente, la actriz está fuera de peligro y agregó: “No fue nada grave como lo que vimos en otros lugares donde directamente se derrumbó todo”.