El crudo relato de Grecia Colmenares tras atravesar los terremotos en Venezuela: "En mi vida viví algo así"
La actriz y reciente participante de Gran Hermano relató cómo vivió el desastre y aseguró que prefirió no salir de su casa.
El drama que sacudió a Venezuela continúa revelando relatos de profunda angustia, incertidumbre y resiliencia. Uno de los testimonios más conmovedores es el de la actriz Grecia Colmenares, quien experimentó de cerca el drama y el terror tras los sismos que conmovieron al país.
En medio del despliegue de las autoridades para contener a los damnificados y normalizar los servicios básicos, miles de hogares intentan asimilar el impacto de la catástrofe. Tal fue el caso de la recientemente participante de Gran Hermano Generación Dorada, que se encontraba en su país al momento del desastre.
La reconocida actriz se encuentra viviendo en Valencia, una de las urbes donde el fenómeno también se percibió con gran intensidad. A pesar de que el epicentro del desastre y los mayores estragos ocurrieron en otras zonas, el temor y el desconcierto se apoderaron de gran parte de la población venezolana. "El movimiento fue muy, muy fuerte, no paraba, en mi vida viví algo parecido. Fue un movimiento y un sonido de la tierra indescriptible", reveló Grecia a Teleshow.
Al igual que en otros puntos del país, los apagones y el colapso de las líneas telefónicas agravaron la crisis. Por varias horas, la incertidumbre fue total, ya que familiares y amigos eran incapaces de comunicarse para saber si sus seres queridos estaban a salvo. La propia celebridad experimentó este aislamiento al quedarse sin señal durante casi todo el día, en medio de un escenario completamente caótico.
En pleno momento de tensión, a los habitantes del edificio donde reside se les aconsejó desalojar el lugar. A pesar de esto, Colmenares optó por quedarse en su vivienda. “Preferí no bajar, traté de mantener la calma”, detalló más tarde.
Su elección se debió al miedo de quedar atrapada en los accesos si ocurría un nuevo temblor durante la bajada.
Afortunadamente, la actriz está fuera de peligro y agregó: “No fue nada grave como lo que vimos en otros lugares donde directamente se derrumbó todo”.
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