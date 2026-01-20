El crudo relato de Maru Botana sobre el día que murió su bebé: "A las 4 de la mañana suena el teléfono y..."

La reacción inicial de la chef fue de una profunda desorientación y negación interna: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”. Incluso admitió que guardaba la esperanza de que, al regresar, podría despertarlo y revertir la pesadilla.

El dolor no solo la envolvió a ella, sino que desató un caos emocional en sus otros hijos. La crudeza del momento quedó plasmada en el reclamo de su hijo mayor y el llanto compartido: “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo el más grande. Cuando les contamos a los chicos, fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”.

Embed - La SESIÓN de MARU BOTANA: TRANSITAR el DUELO por la MUERTE de un HIJO | Sofi Calvo