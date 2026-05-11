María Becerra vuelve a Buenos Aires con dos shows 360° en el marco de su gira por Latinoamérica
La artista llevará al vivo el universo de Quimera en una propuesta inmersiva que también formará parte de un gran tour.
Después de marcar un antes y un después en su carrera con sus históricos recitales en River Plate, María Becerra confirmó su regreso a Buenos Aires con dos fechas muy especiales en el Movistar Arena. La artista se presentará el próximo 13 y 14 de noviembre con un espectáculo renovado que tendrá como eje principal la presentación de QUIMERA, su más reciente trabajo discográfico.
Los conciertos formarán parte del “QUIMERA TOUR”, la gira internacional con la que recorrerá distintos países de Latinoamérica y que promete una experiencia completamente diferente a todo lo que mostró hasta ahora.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa será el formato 360°, una puesta en escena diseñada para que el público pueda vivir el show desde todos los ángulos posibles. La propuesta buscará generar una conexión mucho más cercana entre María y sus fans, eliminando distancias y transformando cada presentación en una experiencia inmersiva.
“El formato 360° es el corazón de esta propuesta: un escenario central donde la distancia desaparece y todo ocurre en un mismo espacio”, explicaron desde la producción sobre el concepto del espectáculo.
Además, remarcaron que será “un show pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena”.
Las entradas tendrán una instancia de preventa exclusiva para clientes Banco Macro VISA que comenzará el jueves 14 desde las 13 horas. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 15, también a partir de las 13, a través de Movistar Arena.
María llega a este nuevo desafío luego de hacer historia al convertirse en la primera artista argentina en realizar shows en el Estadio River Plate. Allí logró convocar a más de 130 mil personas y agotó cuatro funciones en tiempo récord, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música urbana latinoamericana.
Ahora, la cantante apuesta a una propuesta distinta y más íntima, aunque manteniendo la magnitud visual y conceptual que caracteriza a sus espectáculos. QUIMERA representa justamente una nueva etapa artística para María Becerra, donde explora distintas facetas de su identidad a través de alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys.
Con esta narrativa, la artista construye un universo visual y performático propio que atravesará tanto el show en vivo como toda la estética de la gira.
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