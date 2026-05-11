María Becerra vuelve a Buenos Aires con dos shows 360° en el marco de su gira por Latinoamérica

Además, remarcaron que será “un show pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena”.

Las entradas tendrán una instancia de preventa exclusiva para clientes Banco Macro VISA que comenzará el jueves 14 desde las 13 horas. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 15, también a partir de las 13, a través de Movistar Arena.

María llega a este nuevo desafío luego de hacer historia al convertirse en la primera artista argentina en realizar shows en el Estadio River Plate. Allí logró convocar a más de 130 mil personas y agotó cuatro funciones en tiempo récord, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música urbana latinoamericana.

Ahora, la cantante apuesta a una propuesta distinta y más íntima, aunque manteniendo la magnitud visual y conceptual que caracteriza a sus espectáculos. QUIMERA representa justamente una nueva etapa artística para María Becerra, donde explora distintas facetas de su identidad a través de alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys.

Con esta narrativa, la artista construye un universo visual y performático propio que atravesará tanto el show en vivo como toda la estética de la gira.