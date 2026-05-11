Con un tierno posteo en redes, Maluma anunció que será papá por segunda vez

image

¿Viene el "Baby Boy"? El detalle que encendió las especulaciones

Un simple emoji de corazón azul fue suficiente para que los fans activaran el modo detective: ¿es la señal de que esperan un niño?

El posteo no solo alcanzó los 2 millones de likes en un parpadeo, sino que se llenó de ingenio. El comentario que se llevó todos los aplausos fue, sin duda, el que bautizó a la familia como los verdaderos "Felices los 4", haciendo eco del icónico hit del paisa.

Con más de 17.000 comentarios celebrando la noticia, los seguidores del intérprete de "11 PM" se hicieron eco de la felicidad de Maluma, su esposa e hija.

Maluma hija Maluma, el día que nació su primera hija. Foto: @RevistaPODERCol

Maluma une arte y calle en "BOTERO", su más reciente single junto a Arcángel y NTG

Maluma volvió a marcar el pulso de la música latina con el lanzamiento de “BOTERO”, un sencillo que lanzó recientemente junto a Arcángel y NTG. La canción propone una fusión de rap y hip hop con una fuerte carga conceptual, inspirada en la obra y el impacto del maestro Fernando Botero, tomando su nombre como símbolo de identidad, volumen y presencia.

Con “BOTERO”, el artista profundiza en una etapa conceptual donde retoma sus raíces, reconecta con Medellín y proyecta la cultura colombiana a escala global. El track también marca un regreso a los sonidos que definieron sus inicios dentro del movimiento urbano, aunque con una mirada más madura y una narrativa atravesada por su propia historia de crecimiento.

Embed - Maluma, Arcángel, NTG - BOTERO (Official Video)