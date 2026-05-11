Con un tierno posteo en redes, Maluma anunció que será papá por segunda vez
El exitoso cantante colombiano compartió su alegría con todos sus seguidores y llenó de ternura las redes sociales. Mirá.
La felicidad vuelve a tocar a la puerta de Maluma y Susana Gómez. El astro colombiano utilizó sus redes sociales para anunciar, de forma muy emotiva, que se convertirán en padres por segunda ocasión. Como era de esperarse, la noticia se volvió tendencia en cuestión de minutos.
La fotografía compartida por el artista, capturada en un delicado blanco y negro, inmortaliza al cantante besando con ternura el vientre de la arquitecta. En la escena no podía faltar Paris, su primogénita nacida en marzo de 2024, quien completa este cuadro familiar.
Por supuesto, la imagen desató una avalancha de felicitaciones por parte de sus fans, emocionados por el nuevo integrante del clan Londoño.
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Un simple emoji de corazón azul fue suficiente para que los fans activaran el modo detective: ¿es la señal de que esperan un niño?
El posteo no solo alcanzó los 2 millones de likes en un parpadeo, sino que se llenó de ingenio. El comentario que se llevó todos los aplausos fue, sin duda, el que bautizó a la familia como los verdaderos "Felices los 4", haciendo eco del icónico hit del paisa.
Con más de 17.000 comentarios celebrando la noticia, los seguidores del intérprete de "11 PM" se hicieron eco de la felicidad de Maluma, su esposa e hija.
Maluma une arte y calle en "BOTERO", su más reciente single junto a Arcángel y NTG
Maluma volvió a marcar el pulso de la música latina con el lanzamiento de “BOTERO”, un sencillo que lanzó recientemente junto a Arcángel y NTG. La canción propone una fusión de rap y hip hop con una fuerte carga conceptual, inspirada en la obra y el impacto del maestro Fernando Botero, tomando su nombre como símbolo de identidad, volumen y presencia.
Con “BOTERO”, el artista profundiza en una etapa conceptual donde retoma sus raíces, reconecta con Medellín y proyecta la cultura colombiana a escala global. El track también marca un regreso a los sonidos que definieron sus inicios dentro del movimiento urbano, aunque con una mirada más madura y una narrativa atravesada por su propia historia de crecimiento.
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