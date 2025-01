El cumpleaños de Francesa Icardi en medio de la guerra entre sus padres y el posteo de Wanda Nara

Sin embargo, Wanda Nara se mostró en las redes emocionada por los 10 años de su hija Francesca. La gran prueba de ello es que, a través de su cuenta de Instagram, compartió un tierno mensaje para la menor. Junto a una galería de fotos en donde se puede ver a Fran recién despierta con su hermana Isabella, su mamá y su abuela Nora, al igual que un gatito que le regalaron, la empresaria dejó un mensaje que también hace referencia a los escándalos que los rodean en la actualidad.

"Hace 10 años en Milán nacía mi primera hija mujer . Mi mejor amiga, mi alma gemela, mi mini yo . Nunca me hubiera podido ni imaginar una hija tan hermosa , buena persona, dulce y con los valores más increíbles. Gracias por enseñarme tanto , por vos doy mi vida, por vos dedicaré cada día para de la mía verte feliz . A que crezcas como la mujercita que sos hoy fuerte, educada y con un gran corazón y empatía por los demás . No voy a poder evitarte los malos momentos, de eso se trata la vida, pero seré siempre tu escudo y la que tratará que esos momentos te hagan más fuerte te amo y amamos mucho tu familia"