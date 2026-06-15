El desafortunado comentario de Martín Cirio sobre Gaspi que generó repudio
Luego de que se conociera el triste fallecimiento del youtuber, Cirio prendió su stream y soltó una frase que causó repudio. Los detalles.
La trágica y repentina desaparición física del reconocido creador de contenidos Gaspi, ocurrida tras un violento siniestro de helicóptero en territorio brasileño, mantiene al universo de las plataformas de streaming sumido en un estado de absoluto dolor y consternación colectiva. Sin embargo, en medio del clima de luto que atraviesa la comunidad virtual, una polémica intervención pública llevada a cabo por Martín Cirio, popularmente identificado por las masas digitales bajo el seudónimo de la Señora Elfa, encendió las alarmas en los paneles de espectáculos y provocó una masiva reprobación por parte de los internautas.
El escandaloso episodio se desencadenó durante el desarrollo de una transmisión en vivo, en el preciso instante en el que el comunicador mantenía un ida y vuelta de mensajes con su comunidad de suscriptores. En ese contexto de interacción, el streamer optó por exteriorizar una apreciación sumamente desatinada y fría respecto al fallecimiento de su colega de rubro, una postura que en cuestión de segundos se convirtió en el blanco predilecto de las recriminaciones en la red.
El descargo del generador de contenidos no apeló a ningún tipo de eufemismo ni consideración humanitaria frente a la desgracia ajena, manifestándose con una crudeza que dejó atónitos a quienes seguían el minuto a minuto del vivo.
“Gaspi caduca y seguimos con nuestra vida”, disparó de forma tajante y sin ningún tipo de anestesia Cirio, ensayando un drástico e indolente intento por clausurar las expresiones de luto que venían hegemonizando el debate público en las diferentes aplicaciones y canales de difusión digitales.
Como era de esperarse, semejantes afirmaciones impactaron de la peor forma posible en la sensibilidad de la audiencia global y dispararon de manera automatizada una oleada interminable de réplicas de carácter sumamente negativo. El grueso de los usuarios de internet no dudó en encuadrar la conducta de la Señora Elfa como una manifestación de desprecio absoluto, remarcando su total carencia de empatía y de consideración elemental ante la gravedad intrínseca del accidente aéreo que le costó la vida al youtuber.
Las repercusiones de la transmisión escalaron con una velocidad asombrosa en el ecosistema virtual. En un lapso de escasos minutos, los fragmentos de video que contenían las declaraciones del animador de transmisiones online se propagaron de modo masivo a lo largo de las principales plataformas, provocando un encendido intercambio de opiniones entre defensores y detractores del lenguaje crudo en los medios.
Esta situación no hizo más que arrastrar nuevamente al mediático streamer de origen argentino hacia el centro de la escena de las controversias y los cuestionamientos éticos. Con la opinión pública abiertamente unificada en su contra por el tono de sus dichos en un momento tan delicado, el comunicador vuelve a quedar posicionado en el ojo de la tormenta de los medios de comunicación locales, teniendo que lidiar con un repudio que no para de crecer en las redes.
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