El desafortunado comentario de Martín Cirio sobre Gaspi que generó repudio

Como era de esperarse, semejantes afirmaciones impactaron de la peor forma posible en la sensibilidad de la audiencia global y dispararon de manera automatizada una oleada interminable de réplicas de carácter sumamente negativo. El grueso de los usuarios de internet no dudó en encuadrar la conducta de la Señora Elfa como una manifestación de desprecio absoluto, remarcando su total carencia de empatía y de consideración elemental ante la gravedad intrínseca del accidente aéreo que le costó la vida al youtuber.

Las repercusiones de la transmisión escalaron con una velocidad asombrosa en el ecosistema virtual. En un lapso de escasos minutos, los fragmentos de video que contenían las declaraciones del animador de transmisiones online se propagaron de modo masivo a lo largo de las principales plataformas, provocando un encendido intercambio de opiniones entre defensores y detractores del lenguaje crudo en los medios.

Esta situación no hizo más que arrastrar nuevamente al mediático streamer de origen argentino hacia el centro de la escena de las controversias y los cuestionamientos éticos. Con la opinión pública abiertamente unificada en su contra por el tono de sus dichos en un momento tan delicado, el comunicador vuelve a quedar posicionado en el ojo de la tormenta de los medios de comunicación locales, teniendo que lidiar con un repudio que no para de crecer en las redes.