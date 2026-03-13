Tras quedar eliminada de Gran Hermano, Carlota se defendió de Santiago del Moro y los analistas: "Vení..."

carlota

Del Moro retomó la idea al recordar nuevamente lo que había generado su casting antes de ingresar al juego. “Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo”, comentó. Y agregó una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa: “Fue invisible para la casa”.

En el panel también hubo lugar para las bromas. Eliana Guercio intervino con un comentario que despertó aplausos en el estudio. “Si yo me pido una Carlota, te juro que pido la devolución del dinero”, lanzó. Y enseguida sumó otra frase: “Una estafa”.

Por su parte, Carlota intentó responder con humor y explicó cómo vivió su experiencia dentro del reality. “Pasó todo muy rápido, posta”, dijo al intentar justificar su bajo perfil dentro del juego. Sin embargo, los analistas insistieron en que su principal dificultad fue no haber logrado involucrarse en las dinámicas de la casa.

Incluso le remarcaron que había ingresado más tarde que otros participantes, una situación que le daba cierta información del exterior que podría haber aprovechado estratégicamente. “Tenías la info de afuera y no la usaste nunca”, le señaló Laura Ubfal durante el intercambio.

La ex jugadora aseguró que hizo intentos por integrarse a distintos grupos, aunque admitió que no logró encontrar su lugar. “Yo traté”, respondió. Pero desde el panel insistieron en que su participación fue prácticamente imperceptible para el público. Mariana Brey sintetizó esa mirada con una frase directa: “La casa te comió. Desapareciste, estabas invisible”.

En medio del debate, Carlota también compartió una reflexión más personal sobre el momento que atraviesa en su vida. Según explicó, su forma de jugar estuvo atravesada por un proceso interno que viene transitando desde hace tiempo. “Yo venía siendo de una forma, fui 47 años de una forma. Este último año ya no me sentía así”, comentó.

Esa confesión generó una pregunta inmediata desde el panel. Ceferino Reato quiso saber qué la había impulsado a entrar al reality en medio de ese cambio personal. “¿Y para qué entraste a Gran Hermano?”, le consultó.

Más allá de las críticas, la salida de Carlota dejó un momento televisivo que rápidamente se instaló entre lo más comentado de la gala. Su eliminación se definió en un mano a mano con Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro, quienes lograron reunir mayor apoyo del público en la placa positiva.

De esta manera, Carlota Bigliani se convirtió en la primera eliminada bajo esta modalidad de votación en Gran Hermano, cerrando un paso breve por el programa, aunque con un debate en el estudio que terminó convirtiéndose en uno de los tramos más comentados de la noche.