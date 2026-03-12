El marido de Mavinga de Gran Hermano rompió el silencio tras la expulsión de Carmiña: qué dijo
Damián, esposo de Mavinga, rompe el silencio y adelanta denuncia penal tras los comentarios racistas de Carmiña en el reality.
El escándalo racial en Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando repercusiones. Damián, el esposo de Jenny Mavinga, habló públicamente en A la Barbarossa y confirmó que llevará el caso a la Justicia tras los comentarios de Carmiña Masi. Según expresó, “como familia estamos indignadísimos… esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad… algo que es anticonstitucional”, y aseguró que no piensa dejar el episodio impune.
Además, detalló los pasos legales que piensa tomar, adelantando que “yo ya me estoy asesorando con abogados. Mañana, a la primera hora, metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune… No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color”, dejando en claro que el racismo hacia su esposa excede cualquier juego televisivo y debe ser sancionado.
En cuanto a la producción del programa, Damián manifestó que “estamos en contacto con gente de la producción… Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego… Es muy grave lo que realmente pasó hoy”, reclamando que la sanción no se limite al ámbito mediático, sino que tenga consecuencias reales dentro del reality.
Paralelamente, la familia de Mavinga publicó un comunicado en redes sociales recordando que los comentarios de Carmiña “deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizados en un programa que ven millones de personas”, y reclamando la expulsión inmediata de la participante.
El caso continúa bajo seguimiento judicial y mediático, mientras la producción de Gran Hermano enfrenta la presión de actuar frente a un episodio considerado gravemente discriminatorio dentro de la casa.
