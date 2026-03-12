Estadística: cuántos participantes fueron echados de Gran Hermano a lo largo de su historia

El primer antecedente de una expulsión resonante se produjo en 2015, cuando Brian Lanzelotta fue apartado del reality luego de protagonizar situaciones de violencia y conflictos que derivaron en la intervención directa de la producción. Aquella decisión marcó uno de los momentos más recordados de esa temporada y dejó en claro que el programa podía aplicar sanciones contundentes cuando se vulneraban ciertas reglas básicas.

Un año más tarde, la edición 2016 se destacó por la cantidad de conflictos internos y terminó acumulando varias expulsiones. En ese ciclo debieron abandonar la casa por sanción Marian Farjat, Dante Sendyk y Azul Carrizo, en diferentes episodios vinculados a conductas que la producción consideró incompatibles con el reglamento del reality. Esa temporada quedó marcada como una de las más intensas del formato en materia de polémicas y enfrentamientos entre los participantes.

En la temporada 2022-2023, la participante Juliana Díaz fue expulsada luego de quebrar una de las reglas centrales del juego: brindar información del exterior a los jugadores que seguían dentro de la casa.

En la edición 2023-2024, el reality volvió a aplicar la sanción máxima cuando Isabel De Negri fue obligada a abandonar el programa tras protagonizar una serie de episodios que derivaron en la decisión de la producción. El caso generó fuerte repercusión entre los seguidores del ciclo y volvió a instalar el debate sobre los límites dentro del juego.

La temporada 2024-2025, en tanto, acumuló varios casos poco habituales para el historial del programa. En ese ciclo fueron expulsados Keila Sosa, Jenifer Lauría y Luca Figurelli, todos por distintas infracciones al reglamento del reality, en decisiones que nuevamente reavivaron la discusión entre los fanáticos sobre la aplicación de las reglas dentro de la casa.

Con ese recorrido, la expulsión de Carmiña se convirtió en la décima en la historia de Gran Hermano Argentina, consolidando una estadística que demuestra que la sanción máxima no es frecuente dentro del programa.