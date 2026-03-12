Estadística: cuántos participantes fueron echados de Gran Hermano a lo largo de su historia
Con la expulsión de Carmiña, el reality acumula diez casos en Argentina. Repaso de los participantes que debieron abandonar la casa por sanción.
La expulsión de Carmiña volvió a instalar una pregunta entre los seguidores de Gran Hermano Argentina: cuántos participantes fueron obligados a abandonar la casa por decisión de la producción a lo largo de todas las temporadas. A diferencia de las eliminaciones tradicionales que se definen mediante el voto del público, la expulsión es la sanción más severa que contempla el reglamento del reality y se aplica únicamente cuando un jugador incumple normas consideradas fundamentales para la convivencia o el desarrollo del juego.
Con este nuevo episodio, ya son diez los participantes expulsados en la historia del formato en el país, una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta la gran cantidad de jugadores que pasaron por la casa desde el debut del programa en la televisión argentina. Precisamente por eso, cada vez que ocurre una sanción de este tipo genera fuerte repercusión tanto dentro del programa como en redes sociales.
Las expulsiones en Gran Hermano Argentina
El primer antecedente de una expulsión resonante se produjo en 2015, cuando Brian Lanzelotta fue apartado del reality luego de protagonizar situaciones de violencia y conflictos que derivaron en la intervención directa de la producción. Aquella decisión marcó uno de los momentos más recordados de esa temporada y dejó en claro que el programa podía aplicar sanciones contundentes cuando se vulneraban ciertas reglas básicas.
Un año más tarde, la edición 2016 se destacó por la cantidad de conflictos internos y terminó acumulando varias expulsiones. En ese ciclo debieron abandonar la casa por sanción Marian Farjat, Dante Sendyk y Azul Carrizo, en diferentes episodios vinculados a conductas que la producción consideró incompatibles con el reglamento del reality. Esa temporada quedó marcada como una de las más intensas del formato en materia de polémicas y enfrentamientos entre los participantes.
En la temporada 2022-2023, la participante Juliana Díaz fue expulsada luego de quebrar una de las reglas centrales del juego: brindar información del exterior a los jugadores que seguían dentro de la casa.
En la edición 2023-2024, el reality volvió a aplicar la sanción máxima cuando Isabel De Negri fue obligada a abandonar el programa tras protagonizar una serie de episodios que derivaron en la decisión de la producción. El caso generó fuerte repercusión entre los seguidores del ciclo y volvió a instalar el debate sobre los límites dentro del juego.
La temporada 2024-2025, en tanto, acumuló varios casos poco habituales para el historial del programa. En ese ciclo fueron expulsados Keila Sosa, Jenifer Lauría y Luca Figurelli, todos por distintas infracciones al reglamento del reality, en decisiones que nuevamente reavivaron la discusión entre los fanáticos sobre la aplicación de las reglas dentro de la casa.
Con ese recorrido, la expulsión de Carmiña se convirtió en la décima en la historia de Gran Hermano Argentina, consolidando una estadística que demuestra que la sanción máxima no es frecuente dentro del programa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario