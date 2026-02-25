Durísimo: el relato estremecedor de Jenny Mavinga que quebró la casa de Gran Hermano

Jenny Mavinga

A los 17 emigró a Argentina junto a quien sería el padre de sus hijas: “A los 15 años conocí a mi primer marido. A los 17 me vine con él. Estuve 13 años casada, después me separé”. Ya instalada en el país, reconstruyó su vida y formó su emprendimiento en La Plata. Antes de cerrar, dejó una frase que definió su filosofía: “Toda mi vida luché para cambiar mi historia, mostrar todo lo que quisieron poner fin. Solo Dios puede ponerme fin. Hasta que tenga las dos manos, los dos pies y los dos ojos, voy a seguir luchando por ser quien quiero ser”.

Y explicó su objetivo en el reality: “Me voy a meter a Gran Hermano para tener mi habitación con mi placard, mirar mis carteras y zapatos, y que mis hijas tengan su habitación. Así que disculpen, pero voy a ganar”.