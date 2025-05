El descargo de Marcela Tinayre tras quedar atrapada en París por una protesta: "Se peleaban entre ellos"

marcela tinayre

Pero el conflicto no terminó allí. Más adelante, Marcela publicó un video del centro de París en plena protesta, en el que se podían escuchar fuertes ruidos y explosiones. “Comenzar el día con el reclamo de los taxistas, imposible circular por Paris, vamos por las bicis o buenas zapas para caminar. Cada dos horas bombas de estruendo y bocinazos…”, escribió, describiendo el panorama caótico en la capital francesa.

A pesar de la tensión vivida, Tinayre se mostró con buen humor y hasta con cierta ironía frente a las complicaciones, evidenciando que intenta tomarse la experiencia con filosofía y empatía, tanto hacia los locales como hacia otros turistas que, como ella, se vieron afectados por la protesta.

Marcela Tinayre reveló una tensa situación vivida con la China Suárez durante unas vacaciones familiares

china-suarez.webp

Durante una entrevista de hace unos meses, Marcela Tinayre sorprendió al contar una experiencia que tuvo con la China Suárez cuando la actriz mantenía una relación con su hijo, Nacho Viale. “Yo, la verdad que no la conozco mucho a La China, no la sigo ni la tengo. La conocí cuando se acababa de ir de Casi Ángeles. Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay”, recordó la conductora.

Durante aquella estadía, hubo actitudes de la actriz que no pasaron desapercibidas para Tinayre. “Había algo que me llamaba la atención, lo cuento y lo digo públicamente siempre. Todos los días era ‘porque fulano me sacó’, ‘porque zultano me sacó’”, explicó, en relación a los constantes comentarios de Suárez.

Frente a esa situación, Marcela optó por ponerle un límite claro: “Un día le dije: ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Después no la vi mucho más”, concluyó.