El descargo de Mariano Iúdica tras haber escupido a Matías Bottero en una entrevista

En ese sentido, reconoció que el estilo del ciclo lo descolocó. “Yo sabía que no tiene nada que ver, que no es mi mundo, ahí nosotros no tocamos, como ellos tampoco tocan en el nuestro, ese no es el mundo que estamos viviendo”, afirmó. Además, contó que su propio hijo Salvador luego le reprochó la reacción y le recordó que el programa se basa justamente en ese tipo de humor incómodo.

Durante la entrevista, Iúdica también intentó describir la sensación que tuvo en ese momento. “Es como estar con pendejos en una juntada, o sea, es evidente que yo no tenía que estar ahí”, expresó al referirse al clima que se vivía durante la grabación del programa.

Mariano Iúdica escupió en la cara a Matías Bottero

A pesar de eso, el conductor remarcó que el humor negro no le resulta ajeno. “Es un programa de humor negro, a mí el humor negro me ha salvado la vida, en mi casa se jugó mucho el humor negro después de todas las desgracias que nos han pasado”, explicó. Según contó, ese tipo de humor incluso fue una forma de sobrellevar momentos difíciles junto a su familia.

Sin embargo, reconoció que hubo un comentario que lo desbordó emocionalmente y terminó desencadenando su reacción. “Cuando escuché la palabra ‘hijo adoptado’ ahí se me nubló todo, entré en otra dinámica”, señaló. Esa frase, según explicó, fue la que lo hizo perder el control en plena entrevista.

Consultado por David acerca de si se arrepentía de lo ocurrido, Iúdica respondió con una frase que volvió a generar debate. “Estoy muy orgulloso de mí, porque en otro momento le hubiese pegado una piña”, aseguró, dejando en claro que considera que su reacción, aunque polémica, fue una forma de contener un enojo mayor.