Video viral: una notera de TN se quiso llevar una bikini y la corrieron por la calle

La periodista ingresó a una tienda de trajes de baño para consultar precios y mostrar la mercadería en medio del móvil en vivo. Tras preguntar el valor de una de las prendas exhibidas, la tomó con sus manos y, entre risas, comenzó a caminar hacia la salida del local asegurando en tono distendido que se la "llevaba" sin abonar.