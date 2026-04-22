El descargo de Santiago Maratea dirigido a Madres del Dolor tras conducir sin cinturón: "Toca pedir disculpas"

Seguidamente, aclaró que todavía no fue castigado por su actitud: "Está mal lo que hice, quiero que sepan que no me sacaron el registro de conducir, o por lo menos no me llegó nada todavía, pero digo, no es que estoy pidiendo perdón con unas disculpas secretas por mi abogado porque me sacaron el registro, no, por ahí me lo saquen mañana, no lo sé, pero digo, esto, o sea, si me lo sacan o no me lo sacan, eso no hace que esté bien o mal lo que hice, está mal".