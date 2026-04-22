El descargo de Santiago Maratea dirigido a Madres del Dolor tras conducir sin cinturón: "Toca pedir disculpas"
El influencer compartió un video en redes sociales donde reconoció haberse equivocado, luego de que inhabilitaran su licencia para conducir.
Luego de que Santiago Maratea se filmara manejando sin cinturón de seguridad y se autocalificara como "un pelotudo", la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó cartas en el asunto. Tras lo sucedido, el influencer decidió lanzar un fuerte descargo en redes sociales y pedir las disculpas correspondientes.
Con un video compartido en sus historias, Maratea expresó: "Gente, vengo de jugar al fútbol y estoy todo el día pensando, voy a subir tres historias. Esta es la más importante, la primera, donde quiero decir que me parece que hoy toca reconocer el error, hoy toca pedir disculpas", comenzó su descargo.
Y continuó: "Estuvo mal que yo me haya grabado mientras manejo, aparte sin cinturón de seguridad. Yo le quiero agradecer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el trabajo que hacen y también sobre todo pedirle disculpas a las Madres del Dolor, que sé que todos los días luchan por concientizar y aparezco yo como un gil, parece que haciendo apología a la imprudencia".
Seguidamente, aclaró que todavía no fue castigado por su actitud: "Está mal lo que hice, quiero que sepan que no me sacaron el registro de conducir, o por lo menos no me llegó nada todavía, pero digo, no es que estoy pidiendo perdón con unas disculpas secretas por mi abogado porque me sacaron el registro, no, por ahí me lo saquen mañana, no lo sé, pero digo, esto, o sea, si me lo sacan o no me lo sacan, eso no hace que esté bien o mal lo que hice, está mal".
"Y lo que está bien es que reconozca mi error y pida disculpas, así que le pido perdón sobre todo a las Madres del Dolor y vuelvo a agradecer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial", cerró.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario