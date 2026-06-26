Ekaterina publicó un sugestivo video tras la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez: "Te doy un beso"
En medio de la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez, Ekaterina compartió un video y dejó una llamativa indirecta mientras cantaba.
La repercusión en torno al supuesto episodio entre Ekaterina Ojeda, la China Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Mientras continúan las versiones sobre lo ocurrido en el boliche Tequila, la modelo volvió a captar la atención con una serie de publicaciones en sus redes sociales que muchos usuarios interpretaron como mensajes dirigidos al futbolista y a la actriz.
El nombre de Ekaterina comenzó a sonar luego de que trascendiera que habría protagonizado un incómodo momento con Icardi durante una salida nocturna. Según las versiones, el delantero habría intentado besarla, situación que habría provocado el enojo de la China Suárez. De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, el conflicto incluso habría continuado más tarde en La Casa de los Sueños, donde se produjeron gritos y fuertes reclamos.
En medio de esa exposición, la modelo publicó un video en TikTok que despertó todo tipo de comentarios. “Para darte problemas, mejor te doy un beso”, simula cantar la joven. La frase fue interpretada por muchos de sus seguidores como una posible indirecta vinculada al escándalo.
Horas más tarde, volvió a expresarse a través de otro video, esta vez interpretando un fragmento de la canción Nunca quise, de Intoxicados. “Te cansaste de mí, yo me cansé de vos / Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero ”.
El relato de Eka, tras el coqueteo de Icardi
"Me los crucé, estaban ahí, en el VIP. Nosotras estábamos abajo y nada, subimos un rato y estaban ahí. Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella", comenzó contando y agregó: "Me dio charla normal, de boliche", señaló, tras asegurar que "no puede contar más", luego que el cronista preguntara por el intento de beso.
"No le hablé a la China. Estaba enojada, pero no sé, quizás con él, no sé si conmigo", manifestó, para luego aclarar que se fue del boliche para evitar que el conflicto escalara aún más. Tras ser consultada sobre si el futbolista le tiró onda, fue categórica: "No, no me preguntes más. Tampoco los quiero perjudicar".
"No soy fan, se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que Turquía porque... por todo el quilombo con Wanda. Yo creo que sí se enojó la China", sostuvo la chica, sin querer aportar mayores detalles.
¿Icardi intentó besar a Eka?
"¿El beso fue en la mejilla?", preguntó el movilero. Y ella respondió: "No, no lo dejé, no lo dejé. Se quedó mirando, pero no, lo retaron".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario