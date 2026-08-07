El descargo de Yaz Jaureguy sobre las críticas por el pony de su hija: "Yo no la hubiese pintado"

Lejos de responder con enojo, la influencer coincidió parcialmente con la observación y reconoció que ella tampoco habría optado por teñir al animal. “Yo no la hubiese pintado, pero también entiendo que no es tóxico y no le hace daño”, respondió.

“Yo no la hubiese pintado”: la respuesta que publicó tras hablar con un seguidor

Al mismo tiempo, llevó tranquilidad sobre el estado actual del pony y confirmó que el color rosa ya fue retirado. “De todas maneras, ya no tiene la pintura y está bien cuidada”, aseguró. El intercambio continuó en buenos términos.

El seguidor aclaró que su preocupación no estaba enfocada únicamente en la familia Barco, sino en el mensaje que podía transmitirse a otras personas que, por desconocimiento, intentaran imitar la situación utilizando productos que sí resultaran perjudiciales para los animales.

Jaureguy valoró el planteo y aprovechó para dejar una reflexión sobre la manera en que se desarrolló el debate. “Hablando la gente se entiende. Caer en el insulto pasó de moda”, cerró.