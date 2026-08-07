El descargo de Yaz Jaureguy sobre las críticas por el pony de su hija: "Yo no la hubiese pintado"
La esposa de Valentín “Colo” Barco explicó cómo llegó el animal a la familia después de la repercusión que generó verlo con la crin y la cola de color rosa.
Una publicación en redes sociales terminó convirtiéndose en una inesperada controversia para Yaz Jaureguy. La esposa de Valentín “Colo” Barco recibió una catarata de críticas luego de mostrar el pony que fue obsequiado a su hija Gemma, ya que el animal tenía la crin y la cola teñidas de color rosa.
Las imágenes despertaron un fuerte debate en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la decisión y hasta hablaron de un supuesto caso de maltrato animal. Frente a la repercusión, influencer decidió romper el silencio y explicar detalladamente qué ocurrió realmente. A través de sus historias de Instagram, dejó en claro que el pony llegó a la familia con esa apariencia y que nunca fue una decisión tomada por ella.
En su descargo, la pareja del futbolista explicó que el animal fue un regalo y que el color de su crin no fue elegido por ella: “Fue un regalo, obviamente no pedí que viniera así. No es un producto tóxico, es lavable y apto para animales. Maca pidió ese tono”, escribió, haciendo referencia al nombre del pony.
La aclaración de Yaz Jaureguy sobre el pony de su hija
Además, explicó que su intención al compartir la publicación había sido simplemente agradecer el gesto de la persona que les regaló el animal y presentar al nuevo integrante de la familia, sin imaginar que la imagen terminaría generando semejante repercusión.
Con ese mensaje buscó despejar las dudas sobre un posible daño al pony y remarcar que se utilizaron productos especialmente diseñados para animales. Horas más tarde, Jaureguy compartió una conversación privada que mantuvo con un usuario que le expresó su preocupación de manera respetuosa.
Lejos de responder con enojo, la influencer coincidió parcialmente con la observación y reconoció que ella tampoco habría optado por teñir al animal. “Yo no la hubiese pintado, pero también entiendo que no es tóxico y no le hace daño”, respondió.
“Yo no la hubiese pintado”: la respuesta que publicó tras hablar con un seguidor
Al mismo tiempo, llevó tranquilidad sobre el estado actual del pony y confirmó que el color rosa ya fue retirado. “De todas maneras, ya no tiene la pintura y está bien cuidada”, aseguró. El intercambio continuó en buenos términos.
El seguidor aclaró que su preocupación no estaba enfocada únicamente en la familia Barco, sino en el mensaje que podía transmitirse a otras personas que, por desconocimiento, intentaran imitar la situación utilizando productos que sí resultaran perjudiciales para los animales.
Jaureguy valoró el planteo y aprovechó para dejar una reflexión sobre la manera en que se desarrolló el debate. “Hablando la gente se entiende. Caer en el insulto pasó de moda”, cerró.
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