El desconsolado llanto de Alejandra Majluf al recordar a su padre en Gran Hermano

La relación se deterioró aún más cuando comenzó a manifestar su deseo de convertirse en actriz. Según contó, su padre rechazó desde el primer momento la idea de que se dedicara al mundo artístico y trató de convencerla para que eligiera otra profesión. Uno de los recuerdos más dolorosos tuvo lugar cuando expresó su intención de ingresar al Conservatorio Nacional.

Fue entonces cuando recibió una frase que nunca olvidó. Su padre le aseguró que como actriz “nunca iba a conseguir nada” y que únicamente tendría éxito si estudiaba una carrera tradicional como Derecho. La presión fue todavía más fuerte cuando llegó a plantearle una especie de ultimátum. “Si yo iba a ser actriz, no lo iba a ver más”, recordó Majluf. Lejos de abandonar su sueño, tomó una decisión que marcaría su futuro: “Bueno, papá, no te voy a ver más”.

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La actriz explicó que, desde aquel momento, su padre jamás asistió a una obra suya ni acompañó su desarrollo profesional. Sin embargo, uno de los golpes más duros llegó muchos años después. En 2017, mientras atravesaba una profunda crisis económica tras perder su productora en Madrid, decidió comunicarse con él para saludarlo por su cumpleaños. La respuesta fue devastadora: “Me dijo que yo era una fracasada, que es algo muy fuerte para decirle a un hijo”, relató.

Pese al dolor acumulado durante décadas, Majluf aseguró que intenta transformar esa experiencia en una enseñanza positiva para su propia vida. Hoy busca ofrecerle a su hija Emma la libertad que ella nunca tuvo para elegir su camino. “No voy a hacer nada para que ella se sienta tan frustrada como me sentí yo toda la vida”, afirmó.

Al finalizar su relato, la emoción se apoderó de la casa. Andrea del Boca, Mariela y Yipio se acercaron para abrazarla y contenerla en uno de los momentos más sensibles de la gala, que terminó convirtiéndose en una profunda reflexión sobre las heridas familiares y la capacidad de romper ciclos que atraviesan generaciones.