El desgarrador llanto de Hernán Drago tras la muerte de la "Locomotora" Oliveras

En Cortá por Lozano revelaron la información y Hernán Drago rompió en llanto al enterarse de lo que había ocurrido. “No lo puedo creer, fuimos compañeros, no me lo esperaba ni loco. Fuimos compañeros un par de años, yo hablaba seguido con ella, teníamos un par de proyectos, hemos hecho radio juntos. Más allá de las cosas televisivas hemos compartido charlas en camarines”, expresó entre lágrimas el modelo, quien trabajó con la exboxeadora en Bienvenidos a Bordo.