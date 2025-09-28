El desgarrador posteo de Cris Morena dedicado a Romina Yan y a su nieta Mila: "Convivir con sus ausencias"

Embed - Cris Morena on Instagram: "Ro y Mila: Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor Son mi fuerza vital , mi motor , mis guías , mis haditas… Duele y como duele… pero también son mi “superpoder” porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra , mis vínculos , mis deseos más auténticos!! La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor Mamá Tití" View this post on Instagram A post shared by Cris Morena (@bycrismorena)

Cris Morena reflexionó sobre el impacto de la ausencia, reconociendo que le duele, pero que también se ha convertido en una enseñanza de vida. Sobre cómo la afecta la ausencia tanto de Romina como de Mila, dijo: “Duele y cómo duele... Pero también son mi súper poder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos".

La productora finalizó su emotivo mensaje asegurando que vivirá su vida en honor a ellas, con toda la intensidad posible. “La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor“, concluyó.