Zoe Bogach reveló escandalosos chats sobre la infidelidad de su ex: "Desde el día uno me metía los cuernos"

Los mensajes que le llegaron a Bogach detallan cómo Manuel Ibero intentaba conquistar a otras mujeres. Una de ellas relató una particular estrategia de Instagram: "Boluda, antes de que nosotras nos vayamos a Punta del Este juntas, tu novio me había empezado a seguir en Instagram. Yo, obvio, que no le devolví el follow, porque por más que en ese momento no nos conocíamos y él seguía siendo tu novio, yo sabía perfectamente que era tu novio. Al tiempo me dejó de seguir y volvió a seguir. Yo, cuando vi eso, dije: 'No te lo voy a contar, ¿para qué me seguís si me dejás de seguir?'".

Otra persona reveló que Manuel intentó buscarla mientras Zoe estaba en el reality: "Hermana, salí de ahí y no vuelvas. A mí, en 2023, cuando estabas en la casa, me escribía y yo le contestaba buena onda. Es más, le decía que te re bancaba y que era una paja que te hayas enterado de que yo estuve con él, porque literal fue una vez y después nunca más, y fue antes de que te conociera a vos. El flaco literalmente me proponía juntarnos a ver Gran Hermano y fue lo más patético que vi. Obvio que no fui".

Uno de los puntos más resaltados por Zoe son los mensajes en los que Ibero negaba estar de novio, incluso cuando ya compartían historias en redes sociales, lo que confirmaría que los engaños datan de 2023.

Zoe Bogach (1).jpg

Una de las chicas que se comunicó con Zoe le contó la situación que vivió: "¿Qué onda, Zoe, todo bien? No le creas nada. En 2023, cuando estabas con él, me decía que no tenía novia. La verdad es que siempre me pareció un pelotud. Si hablábamos, fue de buena onda, y yo siempre le recalcaba que veía Gran Hermano y que me caías bien"*. Otra persona continuó el relato: "Antes de que entraras en la casa, me decía que no estaba de novio; yo le recalcaba que él estaba con vos y, aparte, me estaba viendo con alguien. Él ya subía historias con vos y me decía que de novio no estaba. Un pibe nefasto".

La exhermanita resumió su rabia con un posteo en donde se ven otros mensajes que recibió: "Vamos batiendo récord. Este fue de regalito adelanto de primer aniversario". El drama expuesto por Zoe Bogach confirma que la ruptura no solo es definitiva, sino que está marcada por un historial de engaños que ella intenta digerir con el apoyo de sus seguidores.