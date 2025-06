El desopilante comentario de Moria Casán sobre Manuel Belgrano: "Lo amo porque inventó la calza"

"Además, la bandera se la hizo tipo pareo para mí", continuó Moria, de manera desopilante. Por supuesto, el momento se volvió rápidamente viral en redes sociales entre los internautas que ya conocen las ocurrencias de la conductora.

Los elogios de Moria a Lali Espósito: "Mujer genuina"

Es sabido que Lali Espósito y Moria Casán tienen un vínculo profundamente estrecho. Sin ir más lejos, la diva fue invitada por la cantante pop para formar parte de "¿Quiénes son?", una de sus más populares canciones, que alude a la reconocida frase de "la One".

No conforme con esto, la intérprete de "Fanático" también invitó a Moria a formar parte de sus dos shows realizados en mayo en el Estadio de Vélez Sársfield, con una aparición especial en la canción donde se escucha la voz de la diva.

Tras ello, la multifacética exvedette dialogó con "Patria y Familia" (Luzu TV) y no dudó en elogiar a Lali: "Le tengo una gran simpatía, me parece una mujer genuina y poca gente es genuina en el medio. Y cuando uno tiene en el ADN lo genuino es un placer", comenzó indicando.

Y reveló: "Además, todo el mundo me dice siempre... 'mirá, a vos nadie te busca reemplazo ni nada, pero si hay alguien que yo encuentro parecido a vos por la autenticidad y lo genuina y popular, se llama Lali Espósito'. Nunca me dijeron que alguien se parecía a mí, no es que se parezca, tiene una llegada popular y no tiene doble discurso, siempre me lo han dicho".

"Para mí es un placer. Cuando dijo que en '¿Quiénes son?' íbamos a hacer un video, pero ni dudé", contó animada.