El después de Emilia Attias: el Turco Naím estaría pasando su peor momento

Luego, agregó: “Hace semanas me vienen contando de una crisis económica muy fuerte que el Turco atraviesa desde el divorcio con Emilia Attias. La ruptura lo dejó muy mal porque él quería recuperarla y no pudo, a eso se le suma que invirtió en un bar en Ecuador y me dicen que no cumplió sus expectativas y que podría cerrarlo”.

En ese sentido, el periodista informó sobre la situación del actor: “El Turco estuvo dos semanas aproximadamente en Brasil, más precisamente en Porto Seguro. Se fue a hacer un retiro espiritual ahí porque su hermano lo está bancando. El hermano del Turco tiene una empresa de construcción y le va bien. Lo estuvo sosteniendo estos días me decían y me cuentan datos que prefiero no profundizar”.

“Esperemos que esta experiencia en Brasil con diferentes personas le haya servido y salga adelante. Me decían que cuando viajó a Brasil no tenía ni para comprarse un almuerzo en el aeropuerto”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas en su ciclo digital.

Y concluyó sobre su información: “Yo no sé si la división de bienes después de la separación habrán empeorado la situación pero me describen un momento crítico del ex Videomatch que se fue del país desde su separación”.