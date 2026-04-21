La dolorosa pérdida que sacude a Pedro Alfonso y Paula Chaves: "Te fuiste en paz"
Con un sentido mensaje en redes sociales, el actor no dudó en despedir a uno de los miembros más importantes de su familia. Leé el posteo acá.
Para quienes aman a los animales e incluso los consideran mucho más que simples "mascotas", el momento en que parten es completamente doloroso y afecta, sin dudas, a toda la familia, especialmente, cuando hay niños en el medio. Esta es la situación que viven por estas horas Paula Chaves y Pedro Alfonso, quienes tuvieron que decir adiós a Moro, el bulldog francés que era un integrante más de la casa y que murió este martes 21 de abril.
Como era de esperarse, el actor utilizó sus redes sociales para despedir al perrito que ha acompañado a la famosa pareja por años y ahora acompañaba también a sus hijos: "Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre", comenzó escribiendo el comediante.
Y añadió, con dolor: "Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia".
"Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste Unico Morito", cerró Pedro, en lo que sin dudas está siendo uno de los momentos más tristes para su esposa Paula, sus tres hijos y él.
El doloroso posteo de Pedro Alfonso
La historia de Pedro y Paula con Moro
Pedro le regaló a Moro a Paula en el año 2010. Fue un gesto en pleno aire de Showmatch, cuando Pedro todavía era productor y estaba intentando conquistar a la modelo. Lo tuvieron durante 16 años. El perro fue testigo de todo su crecimiento: desde el primer beso en televisión, su casamiento, hasta el nacimiento de sus tres hijos.
Hace apenas unos días, Paula había compartido en redes su preocupación por el delicado estado de salud de Moro debido a su avanzada edad. Finalmente, Pedro confirmó hoy la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
Es, literalmente, el fin de una era para la familia Alfonso-Chaves, ya que Moro estuvo presente en cada paso que dieron desde aquel primer coqueteo frente a las cámaras de Tinelli.
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