La dolorosa pérdida que sacude a Pedro Alfonso y Paula Chaves: "Te fuiste en paz"

Hace apenas unos días, Paula había compartido en redes su preocupación por el delicado estado de salud de Moro debido a su avanzada edad. Finalmente, Pedro confirmó hoy la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Es, literalmente, el fin de una era para la familia Alfonso-Chaves, ya que Moro estuvo presente en cada paso que dieron desde aquel primer coqueteo frente a las cámaras de Tinelli.