Qué va a pasar con la temporada 2 de NADA, la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro
La historia de Disney+ que se filmó en Buenos Aires con Brandoni y el actor de Hollywood tenía segunda temporada confirmada. Conocé los detalles.
El telón ha caído para uno de los gigantes más entrañables de nuestra cultura. Luis Brandoni, el actor que supo ponerle cuerpo y alma a la identidad argentina durante más de seis décadas, falleció hoy a los 86 años. La noticia, confirmada por su amigo y colega Carlos Rottemberg, causó un profundo pesar en el mundo del espectáculo. Según trascendió, el actor sufrió un desafortunado accidente doméstico que derivó en un derrame cerebral, marcando el final de una vida dedicada con pasión y ética al arte de interpretar.
Brandoni no solo fue un actor de técnica exquisita; fue el intérprete de nuestra idiosincrasia. Desde sus inicios en el teatro hasta su paso icónico por el cine de la mano de clásicos como Esperando la carroza o La Patagonia rebelde, supo transitar el humor y el drama con una naturalidad que lo hacía sentir como alguien de la familia. Su voz, sus silencios y esa mirada cargada de experiencia lo convirtieron en un referente ético y artístico cuya ausencia se sentirá en cada escenario y cada set de filmación que hoy quedan en penumbras.
Su talento, que parecía no tener límites ni fecha de vencimiento, quedó demostrado en miles de producciones que hoy forman parte de nuestro patrimonio emocional. En los últimos años, su vigencia alcanzó una dimensión global gracias a "Nada", la serie de Disney+ dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. En ella, Brandoni dio una clase magistral de actuación encarnando a Manuel, un sofisticado crítico gastronómico, logrando una química inolvidable junto a su amigo de la vida real, Robert De Niro. El éxito fue tal que la serie ya tenía su segunda temporada confirmada, dejando al público a la espera de más historias de este dúo dinámico.
¿Qué va a pasar con la temporada 2 de "Nada"?
Tras el fallecimiento de Brandoni, la gran incógnita que circula en la industria del streaming es el futuro de la continuación de la serie. Hasta el momento, se sabía que la producción estaba trabajando intensamente junto a Robert De Niro en el guion de esta nueva etapa. La historia, que iba a tener cinco episodios, planeaba expandir sus horizontes filmando gran parte de sus escenas en Nueva York y se iba a titular "Todo".
Sin embargo, el destino del proyecto es ahora incierto. No se confirmó si el rodaje alcanzó a finalizarse o si el actor llegó a completar sus escenas clave antes del fatal accidente. Por ahora, Disney+ no emitió un comunicado oficial sobre una posible fecha de estreno o si el material existente será editado a modo de homenaje. Por su parte, Robert De Niro se mantiene en absoluto silencio, procesando la pérdida de quien no solo era su compañero de pantalla, sino un amigo al que admiraba profundamente. Lo que queda claro es que, con o sin temporada nueva, el legado de "Beto" es eterno.
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