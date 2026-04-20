Qué va a pasar con la temporada 2 de NADA, la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro

Sin embargo, el destino del proyecto es ahora incierto. No se confirmó si el rodaje alcanzó a finalizarse o si el actor llegó a completar sus escenas clave antes del fatal accidente. Por ahora, Disney+ no emitió un comunicado oficial sobre una posible fecha de estreno o si el material existente será editado a modo de homenaje. Por su parte, Robert De Niro se mantiene en absoluto silencio, procesando la pérdida de quien no solo era su compañero de pantalla, sino un amigo al que admiraba profundamente. Lo que queda claro es que, con o sin temporada nueva, el legado de "Beto" es eterno.