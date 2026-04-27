Una marca de ropa para chicos presentó su concurso preventivo de quiebra y cerró locales en todo el país
Con 20 años de trayectoria llegó a tener decenas de tiendas propias y franquicias en puntos estratégicos, pero perdió la mitad de su recaudación en un año.
La marca de moda infantil Owoko presentó esta semana su concurso preventivo de quiebra tras el cierre de varias sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en un intento de salvar las demás tiendas y los 20 años de trayectoria que tiene.
Que la industria textil atraviesa uno de sus peores momentos en materia de recaudación no es una novedad, sino el resultado esperable de la apertura a las importaciones y la suba del costo de los insumos, logística y servicios públicos para la producción.
Entre esos factores y la caída del consumo registrada de 2023 a esta parte, Owoko vio caer el promedio mensual de ventas de $ 400.000.000 en 2024 a $ 250.000.000 en 2025.
El expediente de concurso preventivo de quiebra ya se tramita en el Juzgado Comercial N° 9 por un total de $ 2.800 millones acumulados en deudas, informó el sitio Infobae.
La compañía está formada por la firma De Niños S.A., dedicada a la comercialización de la indumentaria infantil, y Kokoloko S.A., que es la firma que produce la ropa en sí.
Por un lado, De Niños registra $ 1.457 millones en obligaciones pendientes y unos 164 cheques rechazados con un valor total de $ 117 millones.
Por el otro, Kokoloko tiene una de $ 1.354 millones entre compromisos comerciales, bancarios, previsionales y fiscales, y registra 1.400 cheques rechazados por alrededor de $600 millones.
"La afectación de la capacidad de consumo del cliente objetivo ha hecho que prescinda de bienes que no resultan indispensables. Y los productos que comercializa la Sociedad, que no son otra cosa que moda, son los primeros en caer", expresaron los abogados de la marca en su escrito.
Los dueños de la marca se vieron obligados a reestructurar no sólo sus tiendas -con cierres en shoppings como el Abasto, Galerías Pacífico, Alto Avellaneda o Recoleta Mall- sino también a reducir su staff, que alguna vez llegó a ser de 120 personas.
En la actualidad se mantienen activos los locales de Belgrano, Palermo y Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, así como también tiendas en Adrogué, Canning y Unicenter, para el resto del AMBA.
También mantiene sus franquicias de Catamarca, Misiones y Santiago del Estero, y locales propios en Tucumán, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta.
Desde la compañía señalaron que "el stock, que desde el punto de vista contable constituye un activo, se convierte en la práctica en un capital inmovilizado, incapaz de cumplir su función económica primordial".
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