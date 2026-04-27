Una marca de ropa para chicos presentó su concurso preventivo de quiebra y cerró locales en todo el país

Por un lado, De Niños registra $ 1.457 millones en obligaciones pendientes y unos 164 cheques rechazados con un valor total de $ 117 millones.

Por el otro, Kokoloko tiene una de $ 1.354 millones entre compromisos comerciales, bancarios, previsionales y fiscales, y registra 1.400 cheques rechazados por alrededor de $600 millones.

owoko

"La afectación de la capacidad de consumo del cliente objetivo ha hecho que prescinda de bienes que no resultan indispensables. Y los productos que comercializa la Sociedad, que no son otra cosa que moda, son los primeros en caer", expresaron los abogados de la marca en su escrito.

Los dueños de la marca se vieron obligados a reestructurar no sólo sus tiendas -con cierres en shoppings como el Abasto, Galerías Pacífico, Alto Avellaneda o Recoleta Mall- sino también a reducir su staff, que alguna vez llegó a ser de 120 personas.

En la actualidad se mantienen activos los locales de Belgrano, Palermo y Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, así como también tiendas en Adrogué, Canning y Unicenter, para el resto del AMBA.

También mantiene sus franquicias de Catamarca, Misiones y Santiago del Estero, y locales propios en Tucumán, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta.

Desde la compañía señalaron que "el stock, que desde el punto de vista contable constituye un activo, se convierte en la práctica en un capital inmovilizado, incapaz de cumplir su función económica primordial".