Cuántos capítulos tiene "Envidiosa", temporada 4
La exitosa serie de Grisela Siciliani estrenó este miércoles sus nuevos y últimos episodios en la plataforma Netflix.
Netflix lanzó a nivel global la cuarta y última temporada de "Envidiosa", la exitosa comedia argentina protagonizada por Griselda Siciliani; y con este esperado estreno, también se resolvió la incertidumbre que rodeaba a la extensión de esta entrega de despedida.
La espera para los fanáticos de Vicky terminó. El este miércoles 29 de abril el gigante de streaming puso a disposición de los usuarios los nuevos y últimos episodios de la exitosa serie.
A pesar de las dudas previas entre los seguidores de la serie, se confirmó que esta temporada final cuenta con diez nuevos capítulo. En esta última parte del universo la historia se enfoca en una etapa tan desafiante como transformadora para la protagonista.
En esta entrega, Vicky debe enfrentar una realidad que se aleja bastante de sus planes ideales: por un lado, choca con los retos de vivir junto a Matías y Bruno, mientras que la reaparición de vínculos antiguos llega para desestabilizar su presente en los momentos menos oportunos.
La trama la obliga a aceptar una vida más desordenada y formas que no necesariamente coinciden con lo que ella había imaginado.
Con el estreno de estos diez capítulos, los usuarios ya pueden maratonear la serie completa en la plataforma para descubrir cómo concluye la historia de uno de los personajes más comentados de la ficción nacional reciente.Ne
Elenco de la cuarta temporada de "Envidiosa"
Elenco principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman
Con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera
Sinopsis oficial de la cuarta temporada de "Envidiosa"
Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad.
En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige.
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