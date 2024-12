El difícil momento de Belu Lucius: fue hackeada y estafada

Y continuó: “Me envió un audio contando de la situación y alertando para que a vos no te pase, es importante concientizar y hacer viral estos casos y estos mensajes para que vos que estás mirando y enterándote ahora tomes nota de lo que le ocurrió a Belu”.

Belu Lucius

El mensaje de la famosa decía: “Hola Juan ¿cómo estás?, me intentaron hackear y estafar de dos maneras y en varias oportunidades. Me llamaron por teléfono y no me respondía nadie. Los delincuentes usan el código de tu voz para después llamar a los bancos o a las tarjetas de crédito con inteligencia artificial y de esa manera te estafan”.

“Otra de las modalidades que me pasó hoy en día que me sucedió que te llaman, te cortan y tu teléfono queda activo con el micrófono. Es una lucecita verde que aparece en el teléfono. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que apagar el teléfono y se actualice o ponerlo en modo avión”, reveló.

“Y después lo que me pasó es que te pongan una supuesta multa de mal estacionamiento cuando dejas el auto estacionado y esa multa contiene un código QR. Vos lo pones en tu teléfono para ver qué tenes que hacer y ahí te toman todos los datos tuyos. Es una multa falsa, no existe. En fin, si tomaríamos en Argentina todo este ingenio para trabajar y salir para adelante seríamos Suiza", se lamentó.