Explotó Benjamín Vicuña por culpa de la China Suárez y apuntó contra Nicolás Cabré

Semejante cuadro de situación reinstaló con fuerza el debate público acerca de los criterios de crianza y los acuerdos de organización entre padres separados. El principal cuestionamiento que alimenta la polémica gira en torno a una decisión puntual: ante la determinación de la madre de realizar un viaje de placer sin la compañía de sus hijos, surgió el interrogante de por qué no optó por reintegrarlos a sus respectivos padres en Argentina, sabiendo el prolongado lapso que arrastran sin compartir tiempo con ellos.

El escenario sumó un condimento extra tras conocerse unas declaraciones públicas de Cabré. A diferencia de su colega, el ex protagonista de "Son Amores" no suele mantener este tipo de rispideces con la madre de su hija. Esta disparidad provocó que los cronistas buscaran de inmediato el testimonio de Benjamín para conocer su parecer respecto a la mirada de su par, dado que el chileno transita la distancia desde una vereda completamente diferente, más allá del sentimiento compartido de añoranza por los chicos.

Fiel a su estilo diplomático pero sin esquivar el bulto, el actor prefirió no ahondar en rispideces frontales con su colega, aunque dejó sentada una postura sumamente firme que dejó traslucir su malestar. “Cada uno tiene sus hijos, tiene sus realidades”, sentenció.

Acto seguido, el artista lanzó la frase que mayor repercusión cosechó en los medios de espectáculos al poner el foco en el valor del tiempo compartido con los menores y cuestionar la supuesta liviandad de otros discursos: “No me voy a meter en su opinión, cada uno sabe lo que dice. Es verdad que siempre hay que anteponer el bienestar de los niños, pero tampoco te la voy a caretear...”. De esta forma, el trasandino dio a entender que la postura de Cabré respecto al alejamiento de Rufina responde a una formalidad más bien institucional o diplomática, marcando una clara distancia con el dolor genuino y la profunda necesidad que él mismo experimenta por estas horas mientras aguarda el ansiado reencuentro con Magnolia y Amancio.