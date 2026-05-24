Explotó Benjamín Vicuña por culpa de la China Suárez y apuntó contra Nicolás Cabré
Tras estar meses sin ver a sus hijos, Vicuña rompió el silencio por el desplante de la actriz y también apuntó contra Cabré. Los detalles.
Los kilómetros de distancia volvieron a encender las alarmas y a generar un clima de extrema rispidez en el plano familiar que comparten Benjamín Vicuña y la China Suárez. El intérprete chileno lleva más de sesenta días sin poder tener contacto presencial con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio.
Lejos de apaciguarse, la controversia sumó nuevos capítulos debido a que los menores aún no emprendieron el retorno a Buenos Aires, desatando un verdadero revuelo mediático. La raíz del conflicto radica en las sucesivas demoras de la actriz para concretar la restitución de los chicos, un panorama que se tornó todavía más complejo luego de que ella decidiera emprender un viaje de luna de miel junto a Mauro Icardi.
En medio del estallido de versiones, Vicuña optó por hacer frente a los micrófonos y dar precisiones sobre los sentimientos que le genera estar alejado de sus nenes. Durante una entrevista concedida al programa "Desinteligencia Artificial", el actor detalló que se apoya en la tecnología para sostener un diálogo fluido y diario mediante videollamadas. Asimismo, aprovechó el espacio para manifestar su visible agotamiento por verse arrastrado de forma sistemática a dar explicaciones y desmentir trascendidos vinculados a su intimidad y a la dinámica de su hogar.
La compleja encrucijada no solo afecta al galán trasandino, sino que las ramificaciones del caso alcanzan de lleno a Nicolás Cabré, padre de Rufina, la hija mayor de la exintegrante de "Casi Ángeles". En la actualidad, la actriz se encuentra instalada en suelo turco junto a sus tres herederos. No obstante, el foco del escándalo se agudizó al conocerse que, mientras la artista e Icardi disfrutan de una travesía turística por Japón, los menores permanecen en la ciudad de Estambul bajo el cuidado exclusivo de una trabajadora doméstica y de la abuela materna de los nenes.
Semejante cuadro de situación reinstaló con fuerza el debate público acerca de los criterios de crianza y los acuerdos de organización entre padres separados. El principal cuestionamiento que alimenta la polémica gira en torno a una decisión puntual: ante la determinación de la madre de realizar un viaje de placer sin la compañía de sus hijos, surgió el interrogante de por qué no optó por reintegrarlos a sus respectivos padres en Argentina, sabiendo el prolongado lapso que arrastran sin compartir tiempo con ellos.
El escenario sumó un condimento extra tras conocerse unas declaraciones públicas de Cabré. A diferencia de su colega, el ex protagonista de "Son Amores" no suele mantener este tipo de rispideces con la madre de su hija. Esta disparidad provocó que los cronistas buscaran de inmediato el testimonio de Benjamín para conocer su parecer respecto a la mirada de su par, dado que el chileno transita la distancia desde una vereda completamente diferente, más allá del sentimiento compartido de añoranza por los chicos.
Fiel a su estilo diplomático pero sin esquivar el bulto, el actor prefirió no ahondar en rispideces frontales con su colega, aunque dejó sentada una postura sumamente firme que dejó traslucir su malestar. “Cada uno tiene sus hijos, tiene sus realidades”, sentenció.
Acto seguido, el artista lanzó la frase que mayor repercusión cosechó en los medios de espectáculos al poner el foco en el valor del tiempo compartido con los menores y cuestionar la supuesta liviandad de otros discursos: “No me voy a meter en su opinión, cada uno sabe lo que dice. Es verdad que siempre hay que anteponer el bienestar de los niños, pero tampoco te la voy a caretear...”. De esta forma, el trasandino dio a entender que la postura de Cabré respecto al alejamiento de Rufina responde a una formalidad más bien institucional o diplomática, marcando una clara distancia con el dolor genuino y la profunda necesidad que él mismo experimenta por estas horas mientras aguarda el ansiado reencuentro con Magnolia y Amancio.
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