Revelán cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del accidente fatal: "Llegó a su casa y..."
Tras el grave accidente ferroviario que protagonizó en San Isidro mientras manejaba su auto, la periodista falleció este viernes a sus 54 años.
La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes por la noche, continúa generando conmoción. La periodista, de sólo 54 años, perdió la vida luego de que el auto en el que circulaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, accidente que le provocó un traumatismo encefalocraneal grave.
En medio del dolor por su fallecimiento, trascendieron detalles del difícil momento que atravesó su hijo Benicio al enterarse de la noticia. El primero en dar esa información fue Ángel de Brito, mientras que más tarde Guido Záffora brindó nuevos datos durante Pasó en América.
Según explicó el periodista, el joven de 22 años “llegó a su casa y estaba la policía”. No obstante, aclaró que “no le dijeron nada ahí, pero lo llevaron a la casa de su padre donde le contaron”, en referencia a Alejandro Guyot, expareja de la conductora y fotógrafo de un reconocido medio.
Záffora también destacó que, “por suerte, estaba el padre que lo contenía”, y señaló que tanto Benicio como su entorno no imaginaron que hubiera ocurrido una tragedia de semejante magnitud, ya que no era inusual que efectivos policiales se acercaran al domicilio.
Qué reveló la autopsia preliminar de Ernestina Pais
Con el avance de la investigación también se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Ernestina Pais. El informe preliminar determinó que la periodista, actriz y empresaria gastronómica falleció a causa de un traumatismo encefalocraneal grave.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el fuerte golpe en la cabeza se produjo cuando un tren embistió el vehículo que conducía en San Isidro, luego de que cruzara con la barrera baja.
Mientras tanto, los investigadores aguardan el informe definitivo de la necropsia, realizada en la morgue judicial, al tiempo que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.
La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y, según indicaron fuentes judiciales, “no hay elementos probatorios” para atribuir responsabilidades penales al maquinista. Además, se ordenó un examen toxicológico con el objetivo de establecer si la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.
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