Revelán cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del accidente fatal: "Llegó a su casa y..."

Qué reveló la autopsia preliminar de Ernestina Pais

Con el avance de la investigación también se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Ernestina Pais. El informe preliminar determinó que la periodista, actriz y empresaria gastronómica falleció a causa de un traumatismo encefalocraneal grave.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el fuerte golpe en la cabeza se produjo cuando un tren embistió el vehículo que conducía en San Isidro, luego de que cruzara con la barrera baja.

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Mientras tanto, los investigadores aguardan el informe definitivo de la necropsia, realizada en la morgue judicial, al tiempo que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y, según indicaron fuentes judiciales, “no hay elementos probatorios” para atribuir responsabilidades penales al maquinista. Además, se ordenó un examen toxicológico con el objetivo de establecer si la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.