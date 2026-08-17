Qué reveló la autopsia preliminar al cuerpo de la actriz Hayden Panettiere
La noticia conmocionó a Hollywood y al mundo entero: la actriz fue hallada inconsciente en una residencia de Carolina del Sur e intentaron reanimarla sin éxito.
Luego de que se conociera la muerte de la reconocida actriz Hayden Panettiere, la Oficina Forense de Greenville infirmó que, en primera instancia, no se hallaron indicios de criminalidad ni factores fuera de lo común. De acuerdo al reporte preliminar de la autopsia, "no hay circunstancias sospechosas".
Por lo que, de acuerdo al informe, se presume que la causa de muerte no ha tenido que ver con terceros involucrados.
Hallazgo de Hayden Panettiere y primeros auxilios
A partir de una llamada de urgencia al 911 recibida durante la tarde del domingo 16 de agosto, efectivos de la policía de Greenville (Carolina del Sur) y socorristas médicos acudieron a una vivienda por el reporte de una mujer desvanecida, según precisó un informe difundido por NBC News.
A pesar de las maniobras de asistencia realizadas al arribar, la mujer -identificada más tarde como la actriz Hayden Panettiere- fue declarada muerta en la escena.
Avances de la causa e informe forense
El Departamento de Policía de Greenville lleva adelante la investigación en forma conjunta con la Oficina del Médico Forense del Condado. Los peritajes preliminares descartaron de momento la presencia de factores sospechosos o evidencias de un hecho delictivo.
Por su parte, el forense Mike Ellis detalló mediante un comunicado recogido por la revista People que el examen autópsico finalizó el lunes 17 de agosto, confirmando que la víctima no presentaba signos de traumatismos que hayan provocado el deceso.
Ellis remarcó que "la causa y la mecánica de la muerte continúan bajo reserva, a la espera de peritajes complementarios e indagaciones más profundas", por lo que el expediente permanece abierto y no se darán a conocer nuevas precisiones por el momento.
Hayden Panettiere, de las publicidades infantiles a Hollywood
Panettiere comenzó a trabajar frente a las cámaras a los 11 meses, en producciones publicitarias destinadas al público infantil. Durante su infancia continuó participando de diferentes proyectos hasta que logró ingresar de lleno en la industria cinematográfica y televisiva.
En 1998 prestó su voz para la película animada “Bichos”, de Pixar. Posteriormente participó en Remember the Titans, película protagonizada por Denzel Washington, uno de los primeros trabajos que le permitieron ganar mayor exposición dentro de Hollywood.
Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó en 2006. Ese año comenzó a interpretar a Claire Bennet en Héroes, una serie de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Su personaje, una adolescente con capacidades extraordinarias y la posibilidad de regenerar su cuerpo, fue uno de los más populares de la producción. La serie la convirtió en una estrella mundial y le permitió consolidar una carrera que continuaría durante los años siguientes.
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