Qué reveló la autopsia preliminar al cuerpo de la actriz Hayden Panettiere

Por su parte, el forense Mike Ellis detalló mediante un comunicado recogido por la revista People que el examen autópsico finalizó el lunes 17 de agosto, confirmando que la víctima no presentaba signos de traumatismos que hayan provocado el deceso.

Ellis remarcó que "la causa y la mecánica de la muerte continúan bajo reserva, a la espera de peritajes complementarios e indagaciones más profundas", por lo que el expediente permanece abierto y no se darán a conocer nuevas precisiones por el momento.

Hayden Panettiere, de las publicidades infantiles a Hollywood

Panettiere comenzó a trabajar frente a las cámaras a los 11 meses, en producciones publicitarias destinadas al público infantil. Durante su infancia continuó participando de diferentes proyectos hasta que logró ingresar de lleno en la industria cinematográfica y televisiva.

En 1998 prestó su voz para la película animada “Bichos”, de Pixar. Posteriormente participó en Remember the Titans, película protagonizada por Denzel Washington, uno de los primeros trabajos que le permitieron ganar mayor exposición dentro de Hollywood.

Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó en 2006. Ese año comenzó a interpretar a Claire Bennet en Héroes, una serie de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Su personaje, una adolescente con capacidades extraordinarias y la posibilidad de regenerar su cuerpo, fue uno de los más populares de la producción. La serie la convirtió en una estrella mundial y le permitió consolidar una carrera que continuaría durante los años siguientes.