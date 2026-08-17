Qué es Narcan, el medicamento encontrado en el departamento de Hayden Panettiere

Esta versión cobró mayor fuerza tras la difusión del audio de la llamada al 911, en el que se indicó que la artista habría sufrido un paro cardiorrespiratorio derivado de una presunta sobredosis.

Qué reveló la autopsia preliminar al cuerpo de la actriz Hayden Panettiere

La Oficina Forense de Greenville infirmó que, en primera instancia, no se hallaron indicios de criminalidad ni factores fuera de lo común. De acuerdo al reporte preliminar de la autopsia, "no hay circunstancias sospechosas".

Por lo que, de acuerdo al informe, se presume que la causa de muerte no ha tenido que ver con terceros involucrados.

Por su parte, el forense Mike Ellis detalló mediante un comunicado recogido por la revista People que el examen autópsico finalizó el lunes 17 de agosto, confirmando que la víctima no presentaba signos de traumatismos que hayan provocado el deceso.

Ellis remarcó que "la causa y la mecánica de la muerte continúan bajo reserva, a la espera de peritajes complementarios e indagaciones más profundas", por lo que el expediente permanece abierto y no se darán a conocer nuevas precisiones por el momento.