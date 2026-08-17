Qué es Narcan, el medicamento encontrado en el departamento de Hayden Panettiere
Mientras avanza la investigación tras la repentina muerte de la actriz de Hollywood, las miradas se centran sobre la aparición de un fármaco. Los detalles.
La muerte de la actriz Hayden Panettiere sigue conmoviendo a todo Hollywood y al mundo entero. Reconocida por sus papeles en "Nashville" y "Scream", la joven de 36 años fue hallada sin signos vitales este domingo por la tarde en una residencia de Carolina del Sur y las causas de su muerte continúan en investigación.
No obstante, las autoridades encontraron Narcan sobre el colchón del departamento, lo que dio origen a la hipótesis de una sobredosis.
Qué es Narcan, el medicamento encontrado en el departamento de Hayden Panettiere
Según reveló el portal TMZ, durante la inspección del departamento donde fue hallada la actriz, las autoridades encontraron una dosis de Narcan sobre un colchón.
Este medicamento, que en realidad es el nombre comercial de la naloxona, es un aerosol de aplicación nasal diseñado para bloquear y revertir de emergencia los efectos de una sobredosis por opioides al absorberse por las mucosas.
Aunque todavía no se determinó si el fármaco llegó a ser administrado en un intento por reanimarla, la principal hipótesis apunta a una intoxicación por sustancias.
Esta versión cobró mayor fuerza tras la difusión del audio de la llamada al 911, en el que se indicó que la artista habría sufrido un paro cardiorrespiratorio derivado de una presunta sobredosis.
Qué reveló la autopsia preliminar al cuerpo de la actriz Hayden Panettiere
La Oficina Forense de Greenville infirmó que, en primera instancia, no se hallaron indicios de criminalidad ni factores fuera de lo común. De acuerdo al reporte preliminar de la autopsia, "no hay circunstancias sospechosas".
Por lo que, de acuerdo al informe, se presume que la causa de muerte no ha tenido que ver con terceros involucrados.
Por su parte, el forense Mike Ellis detalló mediante un comunicado recogido por la revista People que el examen autópsico finalizó el lunes 17 de agosto, confirmando que la víctima no presentaba signos de traumatismos que hayan provocado el deceso.
Ellis remarcó que "la causa y la mecánica de la muerte continúan bajo reserva, a la espera de peritajes complementarios e indagaciones más profundas", por lo que el expediente permanece abierto y no se darán a conocer nuevas precisiones por el momento.
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