El dramático accidente de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: "Se le abrió la cabeza"

Afortunadamente, pudieron encontrar rápidamente un centro de salud donde los profesionales atendieron a Sarah y le realizaron los puntos necesarios para cerrar la herida. Pese al susto que atravesaron sus padres, la pequeña logró recuperarse y la familia pudo continuar con sus planes.

"Ella llorando a mares, googlearon rápido dónde había un sanatorio, fuimos y nos atendieron rapidísimo. La cosieron, ella se la re bancó y después siguió como si nada. Fuimos a la cancha, salió campeón Estudiantes y nos volvimos", detalló.