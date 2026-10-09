El dramático accidente de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: "Se le abrió la cabeza"
Barby Franco relató el angustiante episodio que vivió con su hija Sarah, y reveló cómo ocurrió el accidente doméstico que la llenó de preocupación.
Barby Franco sorprendió al revelar un difícil episodio familiar que vivió junto a Fernando Burlando y su hija Sarah. La modelo recordó el accidente que sufrió la pequeña durante un viaje a Santiago del Estero y confesó que la situación fue tan impactante que no supo cómo reaccionar. En medio de la desesperación, fue el abogado quien tomó el control y logró asistir a la nena.
Al recordar aquella experiencia, la modelo aprovechó para destacar el papel que cumple su pareja en la crianza de su hija. El episodio ocurrió cuando Sarah tenía dos años y la familia había viajado para presenciar una final de Estudiantes de La Plata.
Al hablar sobre la dedicación de Burlando como padre, Franco recordó cómo actuó cuando la pequeña sufrió una importante herida en la cabeza. "Burlando como papá es lo más y con Sarah hizo todo, desde cambiarle pañales hasta darle la mamadera. Es más, Sarah tuvo un accidente cuando cumplió dos años y se le abrió la cabeza. Le hicieron unos puntos, yo me quedé bloqueada porque no sabía qué hacer y él reaccionó de una manera rapidísima. Es un padrazo", expresó.
La modelo explicó que todo sucedió poco después de aterrizar en Santiago del Estero. Cuando se dirigían al transporte que los esperaba, la nena sufrió una caída y se golpeó fuertemente la cabeza.
"Habíamos ido a la final de Estudiantes de La Plata a Santiago del Estero, bajamos del avión, fuimos al transfer, se dio vuelta, se cayó de cabeza y se abrió la cabeza. ¡No sabés lo que fue! Tremendo y yo quedé traumada y totalmente bloqueada. O sea, vi sangre, sangre y más sangre y quedé traumadísima", relató sobre el momento que todavía recuerda con angustia.
Afortunadamente, pudieron encontrar rápidamente un centro de salud donde los profesionales atendieron a Sarah y le realizaron los puntos necesarios para cerrar la herida. Pese al susto que atravesaron sus padres, la pequeña logró recuperarse y la familia pudo continuar con sus planes.
"Ella llorando a mares, googlearon rápido dónde había un sanatorio, fuimos y nos atendieron rapidísimo. La cosieron, ella se la re bancó y después siguió como si nada. Fuimos a la cancha, salió campeón Estudiantes y nos volvimos", detalló.
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