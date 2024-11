El dramático mensaje de la hija de Lía Crucet: "Solo queda acompañar"

Crucet se encuentra internada en el Hospital ‘La comunidad’ de Mar del Plata y su estado habría empeorado en las últimas horas. El doloroso diagnóstico de la cantante de 72 años no dio posibilidad para que la cantante se sometiera a tratamientos efectivos.

En las últimas horas su entorno y sus admiradores expresar su preocupación por su estado. Su hija Karina partió de urgencia rumbo a Mar del Plata para acompañar a su madre.

“Esperame”, escribió Karina Crucet junto a una foto abrazando a la cantante de cumbia. La imagen la compartió tanto en sus redes sociales y en su estado de WhatsApp.

También publicó un conmovedor versículo de la Biblia. Se trata de Isaías 41:10-13: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo”.

“La salud de Lía se viene resquebrajando hace mucho. Tiene un cáncer broncopulmonar, lo que le dijeron los médicos es que ya en el estadío en el que está no es un diagnóstico para tratar y que tiene que esperar”, detalló al respecto la periodista Karina Iavícoli en Intrusos, donde recordó que, durante su trayectoria, la artista “estuvo rodeada de problemas personales, con el dinero y con los hijos".

En 2021, Lía sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cadera. A partir de ese episodio, su salud se fue deteriorando: padeció una neumonía, bajó 60 kilos y padeció una drástica caída de su cabello. Al estar tan debilitada, fue trasladada a un geriátrico en la ciudad de Mar del Plata, donde recibía atención profesional durante los últimos años.