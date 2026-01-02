El drástico cambio de look del Chino Leunis: qué se hizo

En el siguiente tramo del video, los resultados son evidentes: el cabello de Leunis se volvió un rubio platinado, casi blanco, uniforme y brillante. La sonrisa del conductor ocupa toda la pantalla. Se toca la cabeza, la examina, celebra el atrevimiento. Detrás, su mujer observa satisfecha, cómplice en una travesura compartida que, lejos de ser superficial, revela la intimidad de una pareja que se anima a jugar y a desafiar rutinas.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró el proceso de su transformación y expresó: "Por acá, el 2025 fue espectacular: lleno de desafíos, rodeado de mis seres queridos, con mucha salud y amor. Agradecer es el resumen. Y bueno, coronamos el cierre con algo que tenía ganas...".

"¡Divertirse y animarse también es parte de la vida! Que el 2026 los llene de cosas buenas", sumó.

Pese a que recibió varios comentarios con buena onda en la red, algunos internautas cuestionaron su decisión de cambiar drásticamente de look.

Ante esto, El Chino Leunis manifestó: "Gente, yo suelo ser recontra estructurado. Muchísimo más de lo que me gustaría. Simplemente en mis días de vacaciones jugamos un rato con mi pelo".

"No es nada grave ni definitivo. Es increíble cómo algunos se lo toman con tanta gravedad. Les dejo mi cariño para la noche de año nuevo. Gracias a todos por el afecto y por cada comentario y calorcito a cada posteo de este 2025. El 2026 será un año de muchos desafíos. Confío que voy a contar con todos ustedes otra vez. Gracias de corazón", cerró.