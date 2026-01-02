El drástico cambio de look del Chino Leunis: qué se hizo
Las imágenes y videos reflejan la complicidad familiar y el espíritu de renovación con el que el conductor comenzó el año.
El Chino Leunis sorprendió a sus seguidores al iniciar el 2026 con un cambio de imagen extremo que no pasó inadvertido en redes sociales. El conductor decidió dejar atrás su look habitual y apostó por una transformación total, que documentó paso a paso y compartió con naturalidad y humor.
El proceso se desarrolló en la intimidad de su hogar y tuvo como protagonista también a su esposa, Maca Martínez Picabea, quien fue la encargada de aplicar la decoloración. En los primeros registros se lo ve con el cabello aún oscuro, relajado y distendido, mientras anticipa con ironía el resultado que estaba por venir.
La secuencia continúa en el interior de la casa. Iluminado por luces cálidas, Leunis aparece envuelto en una toalla oscura, apenas dejando ver su expresión de ansiedad y humor. Habla a cámara, comparte la incertidumbre y juega con la idea de un resultado inesperado. En la cocina, la escena adquiere un ritmo familiar: él inclina la cabeza bajo el agua de la canilla mientras Martínez Picabea enjuaga el producto. El cabello, cubierto de un tono amarillo intenso, provoca carcajadas y gestos de asombro. “¡Qué raro que es esto, por Dios! Parezco un canario directamente”, aseguró resignado y divertido a la vez.
En el siguiente tramo del video, los resultados son evidentes: el cabello de Leunis se volvió un rubio platinado, casi blanco, uniforme y brillante. La sonrisa del conductor ocupa toda la pantalla. Se toca la cabeza, la examina, celebra el atrevimiento. Detrás, su mujer observa satisfecha, cómplice en una travesura compartida que, lejos de ser superficial, revela la intimidad de una pareja que se anima a jugar y a desafiar rutinas.
A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró el proceso de su transformación y expresó: "Por acá, el 2025 fue espectacular: lleno de desafíos, rodeado de mis seres queridos, con mucha salud y amor. Agradecer es el resumen. Y bueno, coronamos el cierre con algo que tenía ganas...".
"¡Divertirse y animarse también es parte de la vida! Que el 2026 los llene de cosas buenas", sumó.
Pese a que recibió varios comentarios con buena onda en la red, algunos internautas cuestionaron su decisión de cambiar drásticamente de look.
Ante esto, El Chino Leunis manifestó: "Gente, yo suelo ser recontra estructurado. Muchísimo más de lo que me gustaría. Simplemente en mis días de vacaciones jugamos un rato con mi pelo".
"No es nada grave ni definitivo. Es increíble cómo algunos se lo toman con tanta gravedad. Les dejo mi cariño para la noche de año nuevo. Gracias a todos por el afecto y por cada comentario y calorcito a cada posteo de este 2025. El 2026 será un año de muchos desafíos. Confío que voy a contar con todos ustedes otra vez. Gracias de corazón", cerró.
