Nico González confirmó su nuevo romance tras la ruptura con Paloma Silberberg

Mientras tanto, la vida sentimental de ambos siguió su curso. Paloma fue vinculada en las últimas semanas con Grego Rosselló, con quien se la vio cercana en una fiesta, aunque sin confirmaciones oficiales. Por su parte, González eligió iniciar el nuevo año mostrando su presente amoroso junto a Ludmila Isabella, incluso con imágenes a los besos que circularon rápidamente en redes sociales.

Así, el futbolista dejó atrás un capítulo turbulento y comenzó el 2026 con una nueva historia, que recién da sus primeros pasos pero que ya despertó todo tipo de reacciones entre seguidores y detractores.