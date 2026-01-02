Nico González confirmó su nuevo romance tras la ruptura con Paloma Silberberg
El jugador de la Selección Argentina presentó a su nueva pareja durante los festejos de Año Nuevo y dejó atrás una separación que estuvo marcada por escándalos.
Nicolás González volvió a ser noticia fuera de las canchas, esta vez por una cuestión estrictamente sentimental. A cinco meses de su escandalosa separación de Paloma Silberberg, el futbolista campeón del mundo aprovechó el inicio del 2026 para confirmar que su corazón volvió a estar ocupado. La nueva pareja del jugador es Ludmila Isabella, una joven conocida en el ambiente mediático por haber sido novia de Lautaro Acosta.
La confirmación del romance llegó de manera indirecta pero contundente. Fue Ludmila quien compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del festejo de Año Nuevo, acompañadas por un simple “Hola 2026”. En las postales, varios usuarios reconocieron de inmediato a González, lo que desató una catarata de comentarios y dio por oficializada la relación.
Mensajes de apoyo y buenos deseos se mezclaron con opiniones críticas, una reacción habitual cuando se trata de figuras públicas. El nombre de Nico González había estado en el centro de la escena meses atrás por el conflictivo final de su relación con Silberberg. La pareja, que había compartido uno de los momentos más importantes de la carrera del futbolista al celebrar juntos el Mundial de Qatar 2022, se separó en medio de versiones cruzadas y episodios que se hicieron públicos.
A fines de agosto, la modelo regresó a la Argentina y confirmó la ruptura, luego de que se difundiera un video del jugador junto a Sabrina Rojas en un boliche, situación que, según ella, no fue el único motivo del quiebre, pero sí un detonante más. Silberberg habló abiertamente de lo sucedido y dio detalles del desgaste que vivió durante la relación.
En distintas apariciones mediáticas, aseguró que vio a su entonces pareja con otra mujer a través de una cámara de seguridad en la casa que compartían en Europa y relató el impacto emocional y económico que le dejó la separación. “Me volví sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, afirmó, dejando en claro que hubo múltiples situaciones que la llevaron a tomar la decisión de terminar.
Mientras tanto, la vida sentimental de ambos siguió su curso. Paloma fue vinculada en las últimas semanas con Grego Rosselló, con quien se la vio cercana en una fiesta, aunque sin confirmaciones oficiales. Por su parte, González eligió iniciar el nuevo año mostrando su presente amoroso junto a Ludmila Isabella, incluso con imágenes a los besos que circularon rápidamente en redes sociales.
Así, el futbolista dejó atrás un capítulo turbulento y comenzó el 2026 con una nueva historia, que recién da sus primeros pasos pero que ya despertó todo tipo de reacciones entre seguidores y detractores.
