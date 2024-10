El drástico cambio de look de Flor Regidor: qué se hizo

"Nueva era mi amor. Cambie de look y volví al castaño. ¿Qué opinan? Los leo", escribió Florencia junto a un video en el que mostraba todo el proceso de cambio de apariencia.

Florencia optó por oscurecer su cabello, un cambio que le ha cambiado su apariencia de manera drástica. Desde entonces, según lo que comparte en sus redes sociales, se ha dedicado a promocionar distintas marcas y ha realizado viajes a Bariloche, donde anima fiestas de egresados junto a Manzana, un excompañero de Gran Hermano.

La ex participante de Gran Hermano, que ingresó a la casa a mitad del juego, rápidamente recibió la aprobación de sus seguidores, llenando su publicación de likes y corazones.

Nicolás Grosman contó su verdad tras su separación de Florencia Regidor

A dos meses de la gran final de Gran Hermano, el romance que nació en el reality entre Flor Regidor y Nico Grosman llegó a su fin luego que la ex participante del reality acusara al joven de haberle sido infiel con otra ex hermanita: Lucía Maidana.

Nicolás se cansó de quedar en el foco de la polémica como el culpable de su escandalosa separación y decidió compartir en sus redes sociales un comunicado dando su versión de los hechos.

En su cuenta de Instagram, Nico compartió un chat que mantuvo con Florencia y aseguró que fue ella quien decidió terminar la relación.

"Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se está diciendo. De hecho a mí fue que ya no daba para más, y que todo estaba terminado, incluso antes del viaje a Uruguay", aseguró, en relación a lo que trascendió que el joven había estado con Lucía en un evento en aquel país.

"No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas pero me veo en la obligación dada las difamaciones hacia mi persona", continuó Nico.