El duro descargo del verdadero Eliseo Basurto contra "El Encargado": qué dijo

“Quiero abrir el programa de hoy con un tema del año pasado que se va a reflotar porque han sucedido cosas. Me refiero al malestar de la familia Basurto contra la serie El Encargado y ahora contra el trece por emitirla”, comenzó diciendo el conductor.

“Lo que pasa acá es que según lo que dice esta familia están viviendo hace tiempo experiencias feas que surgieron a partir de esta ficción. El título a esta hora es que vuelve a hablar el verdadero Eliseo y está en llamas”.

familia Basurto El Encargado

“Hola Juan, buenas tardes por allá, me acabo de enterar que el trece empezó a reproducir esta nefasta ficción que realmente de ficción no tiene nada. Soy Eliseo Basurto y esto afecta a mí y a mi familia. Se ríen de nuestro calvario. Llegué a pensar que manifestando la situación el año pasado todo iba a cambiar pero no, redoblan la apuesta”, empezó diciendo el verdadero Eliseo en el audio expuesto.

Y expresó contundente: “Voy a ponerme en contacto a mis abogados nuevamente a ver si se puede realizar alguna acción legal. Esto nos afecta de gran manera y que lo reproduzcan en un canal de aire es mucho peor que una plataforma. Empecé a recibir nuevamente comentarios ofensivos de parte de la gente que siguen hostigándome con malos comentarios. Esto había parado pero nuevamente me está ocurriendo”.

“Es terrible y muy triste, vienen con todo contra mí y mi familia. No se puede creer y es muy triste. Te agradezco por tu tiempo y te mando un abrazo”, concluyó Eliseo en su fuerte descargo.