Juli Obregón se suma a LOS40 Primavera Pop y compartirá escenario con grandes figuras
La artista argentina será parte de la primera edición latinoamericana del reconocido festival, que se realizará el 28 de octubre en el Teatro Gran Rex.
Juli Obregón continúa avanzando en la consolidación de su carrera y acaba de sumar una nueva fecha de relevancia a su agenda: será parte de LOS40 Primavera Pop 2026, el reconocido festival de música pop que desembarca por primera vez en Latinoamérica.
La edición argentina se realizará el próximo 28 de octubre en el Teatro Gran Rex y reunirá en una misma noche a artistas consagrados y nuevas figuras de la escena. La cantante compartirá escenario con Luis Fonsi, Abel Pintos, Luck Ra, Ángela Torres, Emanero, Coti, Olivia Wald, Roze y TULI, entre otros referentes de la música en español.
Juli Obregón, una de las nuevas voces del pop argentino
La participación en LOS40 Primavera Pop llega en un momento de crecimiento para Juli, que viene construyendo una identidad propia dentro de la nueva escena pop nacional. Con más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales, la artista combina sonidos pop y electrónicos con una propuesta que continúa evolucionando.
Durante 2026, Obregón presentó “Deja Vu”, canción que marcó el comienzo de una nueva etapa artística. A este lanzamiento se suma el presente de “Una Trampa”, que recientemente superó el millón de reproducciones en Spotify y continúa ampliando su alcance entre sus seguidores.
La artista comenzó su recorrido en la música desde muy pequeña y, con el paso de los años, logró transformar esa experiencia inicial en un proyecto con identidad propia y una comunidad de cientos de miles de seguidores.
Ahora, su llegada a LOS40 Primavera Pop 2026 representa un nuevo paso dentro de ese crecimiento y le permitirá formar parte de un festival de gran exposición junto a algunas de las figuras más importantes del pop latino.
Con una carrera en expansión, nuevos lanzamientos y una presencia cada vez mayor en plataformas digitales, Juli Obregón se prepara para afrontar el desafío de subir al escenario del Gran Rex y continuar acercando su música a nuevas audiencias.
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