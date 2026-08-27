Juli Obregón se suma a LOS40 Primavera Pop y compartirá escenario con grandes figuras

Ahora, su llegada a LOS40 Primavera Pop 2026 representa un nuevo paso dentro de ese crecimiento y le permitirá formar parte de un festival de gran exposición junto a algunas de las figuras más importantes del pop latino.

Con una carrera en expansión, nuevos lanzamientos y una presencia cada vez mayor en plataformas digitales, Juli Obregón se prepara para afrontar el desafío de subir al escenario del Gran Rex y continuar acercando su música a nuevas audiencias.