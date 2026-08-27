Revelan una fuerte interna entre Paula Chaves y Mery del Cerro: "Está todo podrido..."

Durante años, Paula, Mery y Zaira mantuvieron una amistad muy cercana. Sin embargo, tiempo atrás se produjo un distanciamiento entre Chaves y la hermana de Wanda Nara, antecedente que ahora volvió a quedar en el centro de la escena a raíz de estas nuevas versiones.

Qué dijeron sobre la supuesta pelea entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Pepe Ochoa también reveló que había hablado con personas cercanas al círculo de Paula y sostuvo que, según la información que recibió, el supuesto quiebre entre las amigas sería definitivo.

"Me dicen que está todo podrido. No va a haber vuelta atrás porque Mery prefiere otro tipo de amistades. Quiere un vínculo real", señaló.

Sin embargo, Paula Chaves no dejó pasar las versiones y salió rápidamente a desmentirlas. A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que mantenía con Mery del Cerro.

"Nosotras hablando de nuestra no pelea. Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad", escribió Chaves, dejando en claro su malestar por lo que había trascendido.

En la captura también podía verse la reacción de Mery del Cerro, quien se mostró en la misma sintonía frente a los rumores sobre el supuesto enfrentamiento. "Cualquiera", escribió la actriz.

Así, mientras en televisión aseguraban que la relación estaba atravesando una fuerte crisis y que incluso no habría vuelta atrás, Paula Chaves eligió exponer parte de su conversación con Mery del Cerro para negar que exista una pelea entre ellas.