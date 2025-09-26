Las imágenes que comprometen a David Beckham con una reconocida cantante

Belinda

Además, reveló que pudo tener un breve intercambio con Beckham: “Justo le dije que yo le iba al Real Madrid y que él había hecho un gran trabajo cuando estuvo en el Real, y que mi papá es súper admirador de su trabajo. Entonces claro que convivimos y siempre admirando y respetando su carrera”.

El encuentro entre la estrella mexicana y la leyenda del fútbol terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la Fashion Week de Milán, donde Belinda cumplió un sueño personal y Beckham volvió a demostrar su magnetismo mediático.

