Las imágenes que comprometen a David Beckham con una reconocida cantante
El popular deportista quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de unas fotos comprometedoras. Enterate con quién estaba.
David Beckham volvió a ser noticia en la Semana de la Moda de Milán, esta vez por una inesperada coincidencia con una de las artistas latinas más populares del momento. En redes sociales circularon rápidamente imágenes que lo mostraron junto a la cantante mexicana Belinda, lo que desató un gran revuelo entre los fanáticos.
La artista de alcance mundial viajó a Italia tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda y aprovechó para asistir al desfile de Hugo Boss, donde fue ubicada en primera fila y acaparó gran parte de las miradas.
En una de las fotos que se viralizaron, se la ve posando sonriente al lado del exfutbolista inglés. Fue la propia Belinda quien compartió la postal en sus redes con un mensaje que generó miles de reacciones: “Conocí a nuestro ídolo! @schull.belinda enséñale esta foto a papá para que me tenga mucha envidia!”.
Al hablar con la prensa, la intérprete describió lo que sintió al conocerlo: “Fue una experiencia increíble, el desfile estuvo espectacular. Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida, y pues obviamente conocer un ídolo como él fue una gran experiencia”.
Además, reveló que pudo tener un breve intercambio con Beckham: “Justo le dije que yo le iba al Real Madrid y que él había hecho un gran trabajo cuando estuvo en el Real, y que mi papá es súper admirador de su trabajo. Entonces claro que convivimos y siempre admirando y respetando su carrera”.
El encuentro entre la estrella mexicana y la leyenda del fútbol terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la Fashion Week de Milán, donde Belinda cumplió un sueño personal y Beckham volvió a demostrar su magnetismo mediático.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario