El duro relato de Daniel Hadad sobre los últimos días de Oscar González Oro
El empresario y amigo del histórico conductor contó cómo atravesó el tramo final de su vida y la particular decisión que había tomado con sus amigos.
La muerte de Oscar González Oro provocó una profunda tristeza entre quienes compartieron con él distintos momentos de su extensa carrera. Daniel Hadad, uno de sus amigos y una figura importante en su trayectoria profesional, fue uno de los que habló públicamente después de conocerse el fallecimiento y reveló detalles hasta ahora poco conocidos sobre el último tiempo del periodista.
El duro relato de Daniel Hadad sobre los últimos días de Oscar González Oro
Durante una entrevista con Mediodía Noticias, Hadad recordó al hombre que existía detrás de la voz que durante décadas acompañó a miles de oyentes. “Se fue un gran tipo. Mucha gente lo conoció como el personaje que era genial en la radio, un tipo que es de las últimas revoluciones de la radio, pero detrás de ese personaje había una persona, con una sensibilidad muy especial”, sostuvo.
El empresario explicó que González Oro había elegido instalarse en Uruguay durante sus últimos años y que allí atravesó una enfermedad que terminó afectando seriamente su vida cotidiana.
“En los últimos años se fue a Uruguay, él estaba atravesado por una enfermedad compleja y en los últimos meses fue realmente difícil. Le imposibilitaba moverse, se caía seguido, fue feo el final”, contó Hadad al describir el deterioro que había experimentado el conductor.
La situación también modificó la relación del periodista con las personas de su círculo más cercano. De acuerdo con el relato de Hadad, González Oro había decidido evitar los encuentros con sus amigos para que no lo vieran atravesando esa etapa. "Ya a los amigos no quería vernos, decía: ‘No me vean así, guarden otra imagen’. A veces le hacíamos caso, a veces no", explicó.
El desenlace ocurrió durante la mañana y, según relató Hadad, fue la enfermera que estaba a cargo de su cuidado quien advirtió que había fallecido. “Esta mañana nos despertamos con la noticia de su muerte. La enfermera del turno mañana fue la que vio que ya no estaba más. Oscar pasó a otro lugar y nos deja un montón de recuerdos”, expresó el empresario.
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