El duro relato de Daniel Hadad sobre los últimos días de Oscar González Oro

Durante una entrevista con Mediodía Noticias, Hadad recordó al hombre que existía detrás de la voz que durante décadas acompañó a miles de oyentes. “Se fue un gran tipo. Mucha gente lo conoció como el personaje que era genial en la radio, un tipo que es de las últimas revoluciones de la radio, pero detrás de ese personaje había una persona, con una sensibilidad muy especial”, sostuvo.