El efusivo festejo de Pablo Lescano cuando sonó Damas Gratis en el estadio donde jugó la Selección
El músico estalló de alegría en Miami y el momento se volvió viral.
Pablo Lescano fue uno de los protagonistas inesperados de la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026, aunque esta vez lejos del escenario. El líder de Damas Gratis dijo presente en el Hard Rock Stadium de Miami para acompañar al equipo de Lionel Scaloni y terminó regalando una de las postales más comentadas de la jornada.
Mientras miles de hinchas alentaban al conjunto nacional, por los parlantes del estadio comenzó a sonar "Me vas a extrañar", uno de los temas más emblemáticos de Damas Gratis. Apenas reconoció los primeros acordes, Lescano se dejó llevar por la euforia: se quitó la remera, levantó un brazo y empezó a bailar con entusiasmo en medio de la multitud albiceleste. El momento quedó registrado en video y fue compartido por el propio artista en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizó.
La escena se produjo durante el sufrido triunfo de Argentina sobre Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que recurrir al tiempo suplementario para imponerse por 3-2 en uno de los encuentros más complejos del certamen. Lionel Messi abrió el marcador, pero el seleccionado africano reaccionó y llevó el partido al alargue, donde finalmente Cristian Romero selló la clasificación.
En las imágenes puede verse al referente de la cumbia villera completamente compenetrado con el clima festivo de las tribunas, rodeado de fanáticos que acompañaban la canción con saltos, palmas y cánticos. La secuencia volvió a poner de manifiesto el fuerte vínculo entre el repertorio de Damas Gratis y el folklore futbolero argentino, una asociación que desde hace años trasciende estadios, celebraciones y concentraciones de hinchas.
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