El efusivo festejo de Pablo Lescano cuando sonó Damas Gratis en el estadio donde jugó la Selección

Mientras miles de hinchas alentaban al conjunto nacional, por los parlantes del estadio comenzó a sonar "Me vas a extrañar", uno de los temas más emblemáticos de Damas Gratis. Apenas reconoció los primeros acordes, Lescano se dejó llevar por la euforia: se quitó la remera, levantó un brazo y empezó a bailar con entusiasmo en medio de la multitud albiceleste. El momento quedó registrado en video y fue compartido por el propio artista en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizó.