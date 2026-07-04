Madonna lanzó "Confessions II", el disco con el que regresa a la pista de baile junto a grandes invitados

Del Mundial al cine y una multitud en Times Square

El lanzamiento de "Confessions II" llega en un momento de intensa actividad para Madonna. En las últimas semanas también fue confirmada como una de las grandes protagonistas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde interpretará varias canciones de su nuevo trabajo frente a una audiencia global estimada en más de 1.500 millones de espectadores. Entre ellas estará "Read My Lips", el tema que grabó junto al colombiano Feid y que ya se convirtió en uno de los himnos del torneo.