Madonna lanzó "Confessions II", el disco con el que regresa a la pista de baile junto a grandes invitados
La Reina del Pop presentó su nuevo trabajo de estudio, una producción de 16 canciones que vuelve a reunirla con Stuart Price y suma colaboraciones increíbles.
Madonna abrió un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de "Confessions II", el álbum que marca su esperado regreso a la música dance y que funciona como una continuación conceptual de Confessions on a Dance Floor, el disco que redefinió su sonido hace dos décadas. Con 16 canciones enlazadas de forma continua, la artista vuelve a apostar por la pista de baile como eje de una obra atravesada por el amor, la pérdida, el trauma y la sanación.
Para este proyecto, la cantante volvió a trabajar junto al productor Stuart Price, con quien construyó uno de los discos más celebrados de su trayectoria. El primer adelanto fue "I Feel So Free", que alcanzó el número uno en el ranking Billboard Dance Airplay, mientras que durante su presentación en Coachella también estrenó "Bring Your Love", una colaboración junto a Sabrina Carpenter que coincidió con el vigésimo aniversario de su debut en ese festival.
El álbum reúne además a varios artistas de primer nivel. Su hija, Lola Leon, participa en "The Test", una canción escrita por ambas que refleja la evolución de su vínculo personal. A su vez, Madonna comparte por primera vez una grabación con Martin Garrix en "Bizzare", mientras que Stromae aporta su sello en "My Sins Are My Savior". Andrew Watt y Cirkut también se suman a la producción en dos temas inspirados en los primeros años de la cantante en Nueva York.
Del Mundial al cine y una multitud en Times Square
El lanzamiento de "Confessions II" llega en un momento de intensa actividad para Madonna. En las últimas semanas también fue confirmada como una de las grandes protagonistas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde interpretará varias canciones de su nuevo trabajo frente a una audiencia global estimada en más de 1.500 millones de espectadores. Entre ellas estará "Read My Lips", el tema que grabó junto al colombiano Feid y que ya se convirtió en uno de los himnos del torneo.
Antes de la salida del álbum, la artista también presentó "Confessions II The Film" durante el Festival de Cine de Tribeca. Dirigida por TORSO, la producción audiovisual acompaña las primeras seis canciones del disco con una propuesta que mezcla música, cine y performance, y recibió elogios de la crítica especializada por su estética experimental y su narrativa visual.
Como broche de oro para la semana de lanzamiento, Madonna sorprendió a sus seguidores con una actuación gratuita en Times Square. Anunciado apenas media hora antes de comenzar, el evento reunió a unas 50.000 personas en el corazón de Manhattan, donde interpretó por primera vez en vivo varias canciones de "Confessions II" junto con algunos de los clásicos de Confessions on a Dance Floor, transformando el emblemático escenario neoyorquino en una gigantesca pista de baile.
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