YSY A presentó "A La Gorra", una serie de conciertos donde el público elige cuánto pagar

Las entradas estarán disponibles en cuatro modalidades: Bronce, Plata, Oro y Full Ice. Cada categoría otorgará una cantidad diferente de votos para participar de la selección de canciones, mientras que quienes opten por la opción Full Ice también participarán del sorteo de una prenda utilizada por YSY A durante el recital. Con este formato, el artista apuesta por un vínculo aún más cercano con su comunidad y por una experiencia donde los fanáticos tendrán la última palabra.