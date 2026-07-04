YSY A presentó "A La Gorra", una serie de conciertos donde el público elige cuánto pagar
El referente del trap anunció shows con un formato innovador. Los fanáticos definirán el valor de sus entradas y también armarán el repertorio de cada noche.
YSY A volverá a encontrarse con su público a través de una propuesta que rompe con el formato tradicional de los recitales. El artista anunció "A La Gorra", un nuevo ciclo de conciertos que se realizará el 27 y 28 de julio, y el 2 y 3 de agosto en el C Art Media, donde cada función estará definida por las decisiones de los propios fanáticos.
La iniciativa recupera el espíritu de los comienzos del músico, cuando improvisaba en los subtes, trenes y colectivos de Buenos Aires y luego pasaba la gorra entre quienes disfrutaban de sus canciones. Ahora, esa idea regresa adaptada a una experiencia en vivo que busca acercar nuevamente la música a su comunidad y facilitar el acceso a los shows en un contexto económico desafiante.
En esta oportunidad, cada persona podrá elegir cuánto pagar por su entrada y ese aporte no solo determinará el acceso al recital, sino que también influirá directamente en el desarrollo del espectáculo.
El público tendrá el control del show
Una vez adquirida la entrada, los asistentes recibirán un código para ingresar al sitio oficial de YSY A, donde podrán votar las canciones que desean escuchar durante la función elegida. La cantidad de votos dependerá del tipo de entrada adquirida y, una vez finalizada la votación, los temas más elegidos conformarán el setlist definitivo de esa noche.
De esta manera, cada concierto será distinto, ya que el repertorio cambiará según la elección del público. La propuesta busca convertir a los seguidores en protagonistas de una experiencia pensada especialmente para ellos, haciendo que ninguna fecha sea igual a otra.
Las entradas estarán disponibles en cuatro modalidades: Bronce, Plata, Oro y Full Ice. Cada categoría otorgará una cantidad diferente de votos para participar de la selección de canciones, mientras que quienes opten por la opción Full Ice también participarán del sorteo de una prenda utilizada por YSY A durante el recital. Con este formato, el artista apuesta por un vínculo aún más cercano con su comunidad y por una experiencia donde los fanáticos tendrán la última palabra.
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