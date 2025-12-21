El elenco de "Emily in París" presentó la temporada 5 que ya está disponible en Netflix

image Emily y Marcello. Foto: (Netflix)

La conferencia de prensa completa con el elenco de "Emily in París"

Durante su presentación, los actores no solamente mostraron una gran química como compañeros, la cual se traduce en la propia serie, sino que también detallaron en profundidad cómo cada personaje afronta un nuevo desafío en esta temporada. Lo cierto es que, si hay algo que tiene cada uno a lo largo de toda la edición es un crecimiento y una madurez que hace a la producción mucho más atractiva, por eso no dudaron en detallar cómo fue que llegaron a esta construcción.

Pregunta: Emily parece estar entrando en una fase nueva, más madura y consciente, en esta nueva temporada. ¿De qué manera la quinta temporada la puso a prueba realmente, tanto en lo profesional como en lo personal?

Lily Collins: "Bueno, ella corre mucho en tacones desde la primera hasta la cuarta temporada. Así que pensé que en la quinta temporada deberíamos darle unos zapatos planos. Ya sabes, para que esté más atenta a no caerse. No, creo que cada año el personaje de Emily logra evolucionar y crecer. Pienso que en la primera temporada ella estaba tratando de encontrar su voz, y ahora ya la tiene. Y está tratando de adueñarse más de ella, ya sea en el romance o en la oficina. Creo que ha crecido mucho en su trabajo. Y me atrevería a decir que hay una cercanía con Sylvie que empieza a crecer más y más. Creo que con eso viene una confianza interna que se puede ver en su día a día. Pero sí, cada año siento que ella se encuentra más a sí misma. Se siente con los pies más en la tierra, más segura de quién es. Y creo que todos sabemos que en la vida, cuando ese es el caso, puedes enfrentar el drama y lo inesperado de una manera más madura y centrada. Y creo que esa es la Emily de este año".

Pregunta: Darren, ¿llevar la serie a Roma y ahora a Venecia fue siempre parte de tu visión original para la idea, o fue algo que evolucionó mientras desarrollabas la historia?

Darren Star: "Sabes, para mí evolucionó después de la tercera temporada. Tenía muchas ganas de expandir el alcance de la serie sin dejar París de forma definitiva, pero sintiendo que podíamos explorar un poco y darle a la audiencia esa experiencia indirecta de visitar Roma y Venecia. Y, ya sabes, la historia siempre tiene que ser la que te lleve hasta allí. Siento que nuestra trama nos condujo a esos lugares por una serie de razones. Simplemente pensé que Italia es ese otro tipo de lugar de ensueño que a todo el mundo le encantaría visitar. Y si no pueden venir aquí en persona, pueden hacerlo, en cierta forma, a través de la serie".

Pregunta: Eugenio, como actor, ¿qué se siente ver a Roma y Venecia retratadas a través de la lente de Emily in Paris, y cómo influyó eso en tu interpretación de Marcello y en su relación con Emily y con el resto de los personajes de la serie?

Eugenio Franceschini: "Bueno, empecemos por el principio. Para mí, tanto Roma como Venecia son ciudades sumamente importantes. Me mudé a Roma a los 18 años para asistir a la escuela nacional de cine y, por eso, para mí, Roma representa la libertad absoluta. Esos años de libertad total sin dinero, sin nada, pero cargados de muchísimos sueños. Y luego Venecia... Venezia. No, Venezia es la ciudad más hermosa del mundo. 'La Serenissima' siempre permanecerá en nuestros corazones. Es la ciudad donde deseo vivir algún día y, sí, incluso donde desearía morir en un futuro. Absolutamente. Para mí, filmar en estas ciudades fue una gran emoción, una gran responsabilidad y un gran orgullo: el poder mostrar su belleza al mundo entero. Y, por supuesto, esto influyó en mi interpretación, porque era como presentarle a Emily mis lugares favoritos en el mundo. Así que, más allá de la actuación, realmente quería lograr que Lily y todos los demás se enamoraran de estos sitios. Era algo personal y, por ende, una gran responsabilidad. De hecho, para mí era más fácil rodar en París porque allí no sentía esta presión. Pero sí, es verdad, fue algo muy importante para mí".

Pregunta: Phillippine, tu personaje siempre ha sido el contrapunto irónico y sofisticado de Emily. ¿Cómo evoluciona su relación en esta nueva temporada? ¿Y crees que, de alguna manera, podremos ver un lado más vulnerable de Sylvie en la quinta temporada?

Philippine Leroy-Beaulieu: "Ella no era solo sofisticada e irónica. Era horrible con Emily. Algo que disfruté mucho hacer, lo siento. No, siempre es divertido interpretar a estos personajes. Puedes hacer todo lo que nunca podrías hacer en la vida real, así que fue genial. Gracias, Darren. De verdad. Y sí, lo que sucede aquí es que la armadura se rompe un poco y vemos el caos que hay dentro. No vemos solo vulnerabilidad; vemos un montón de preguntas que le pasan por la cabeza: sobre su vida amorosa, sobre su vida profesional. Intenta expandir esto, obviamente, con Roma. Lo siento, chicos. Porque, ya saben, ella quiere evolucionar o cambiar. O está buscando algo. Es interesante cómo intenta muchas cosas y fracasa en todas partes, lo cual es fantástico. Me encantan los personajes que fracasan. Es muy agradable interpretar eso. Y sí, está un poco perdida en esta temporada, cosa que me encanta porque también es muy cómico. Así que, sí, es una visión diferente de Sylvie".

Pregunta: Ashley, tu presencia siempre aporta música, energía y amistad a la serie. ¿Cómo evoluciona la amistad entre Mindy y Emily en esta nueva temporada? ¿Y especialmente a la luz de estas hermosas localizaciones italianas?

Ashley Park: "Algo que estaba pensando hace un momento es que, cuando conocemos a Mindy en la primera temporada, ella es probablemente la más... no quiero decir despreocupada, pero es la que tiene más libertad y la que menos se juega en las cosas. Y a medida que la hemos visto invertir en estas amistades y la hemos ido conociendo más a fondo a través de las temporadas, ahora tiene mucho más que perder. Creo que los lazos de esta hermandad se ponen a prueba de una manera que no esperábamos. Y, honestamente, fue emocionante. Todo este tiempo nos decíamos: '¿Pueden creer que ya pasó media década desde que empezamos?'. Así que es genial ver cómo se abordan estos personajes. Mencionabas lo cómico... algo que amé de esta temporada fue ver a estas tres mujeres tan pulidas y poderosas haciendo humor físico. No sé cuánto podemos contar, pero me di cuenta —ahora que acabamos de rodar y fue muy divertido— de que al ver todos los episodios me siento como una fan más. Pude ver todo aquello que estaba en el papel pero que aún no había cobrado vida. Es muy gratificante sentirse tan conectada con estos personajes y con la amistad que hemos construido; especialmente cuando profundizamos en sus defectos y tenemos esa red de seguridad, sobre todo en esta amistad. Lo genial de esta hermandad es cuando logras llegar al otro lado de la montaña, ya sea superando problemas de comunicación o malentendidos. En esta temporada, probablemente por primera vez, hacíamos una escena y nos decíamos: 'Nunca antes nos habíamos hablado de esta manera'. Nos preguntábamos qué se sentía eso, porque a veces simplemente nos dejamos llevar por cómo somos en la vida real, y el núcleo de su hermandad es idéntico al nuestro. Así que diría que esta temporada ejercitamos músculos diferentes".

Luego de esto, el elenco habló del impacto que tuvo la pérdida del asistente de director, Diego Borella quien falleció de un paro cardio respiratorio en agosto mientras se encontraban filmando en Venecia. Fue Darren Star quien tomó la palabra cuando fueron consultados sobre este tema y explicó: "Bueno, todos estábamos allí cuando sucedió; quiero decir, estábamos filmando ese día. Y creo que nos golpeó muy fuerte porque fue trágico, impactante y triste. Él era parte de nuestro equipo italiano, y era parte de nuestra familia en la serie. Realmente nos enorgullecemos de sentirnos como una familia, así que fue una pérdida real".

Tras estas declaraciones, el showrunner cerró: "Sucedió justo al final, al puntito final de nuestro rodaje. Y dedicamos el último episodio a su memoria. Creo que, en cierta medida, su recuerdo vivirá a través de la serie y en todos nuestros corazones, porque él era parte de la familia de Emily in Paris".

En tanto, después de cerrar las preguntas realizadas por el moderador, los actores respondieron algunas preguntas de los invitados como el propio Star quien confesó que todavía quedan lugares por visitar para este equipo. "Me encantaría visitar varios lugares, pero creo que depende de hacia dónde vaya la serie de forma orgánica en términos de la trama. Y de nuevo, esta serie es Emily in Paris. Nunca va a dejar su base de operaciones de forma permanente, pero si puedo llevar a la audiencia de viaje a otro lugar, me encanta hacerlo y, por suerte, cuento con el apoyo de Netflix para ello. Así que, realmente se trata de hacia dónde nos pueda llevar la historia. Si tenemos una sexta temporada, será divertido pensar en ello".

Opinión sin spoilers de "Emily in París"

El lanzamiento de la nueva temporada de "Emily in París" volvió a poner en foco la importancia de las series cliché y cómo, cuando están bien hechas manteniendo un hilo conductor, saben seducir al espectador. Lo cierto es que juzgar este tipo de producciones desde lo intelectual no es posible, porque no tiene nada de eso, sino todo lo contrario.

Su dinámica sencilla, su formato de emocionalidad y el romance que nunca falla son lo que hacen el atractivo de esta producción. Además, claro, si hay algo que no puede faltar es la extravagancia de la protagonista que fue perfectamente creada para Lily Collins. Un personaje divertido y audaz que le queda "como anillo al dedo", hablando en criollo porque no hay mejor manera de representar a alguien con una sencillez tan pura.

Es que, en definitiva, "Emily in París" es chic, vibrante y llena de matices sobre la cultura, la moda y las relaciones que terminan haciendo la diferencia.

(Fotos exclusivas de Netflix)