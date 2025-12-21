Wanda Nara puso en venta su ropa y desató polémica: cuánto cuestan sus prendas

Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras anunciar la venta de algunas de las piezas más exclusivas de su vestidor personal. La conductora y empresaria presentó la iniciativa a través de sus redes sociales bajo el nombre de “Wanda Shop”, una tienda online en la que ofrece ropa de lujo que, según explicó, ya no utiliza.