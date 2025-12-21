Patricia Sosa contó en lo de Mirtha Legrand una experiencia espiritual que la conmovió profundamente

“Estaba mi papá al lado mío, con el buzo violeta. Papá tenía una fijación con ese buzo y decía: ‘No, a mí dame el violeta’. Estaba con una sonrisa, como si tuviera 60 o 65 años”, contó Patricia Sosa, todavía conmovida.

La cantante aseguró que conserva esa imagen en su celular y que la experiencia la marcó para siempre. Su testimonio generó un clima de profundo silencio y emoción en el programa, dejando a todos atentos a un relato tan íntimo como impactante.