Patricia Sosa contó en lo de Mirtha Legrand una experiencia espiritual que la conmovió profundamente
La cantante relató un episodio ocurrido en Córdoba, donde aseguró haber logrado un contacto con su padre fallecido.
Patricia Sosa fue una de las invitadas a La noche de Mirtha y dejó a todos impactados al compartir una vivencia personal cargada de emoción. Durante la charla, la artista relató una situación que vivió en la provincia de Córdoba y que, según sus palabras, le permitió intentar una conexión espiritual con su padre, fallecido un año antes.
La cantante explicó que el viaje lo realizó junto a una amiga que tenía interés en visitar a un hombre con la supuesta capacidad de contactar almas o seres que ya no están. Si bien aclaró que no fue con una intención concreta, la posibilidad de comunicarse con su papá apareció de manera espontánea. “No iba con la intención de hacerlo, pero pensé: ¿con mi papá?”, recordó.
El procedimiento utilizado le resultó extraño desde el primer momento. Según contó, el hombre empleó un método con agua para registrar sonidos que luego eran reproducidos y que recordaban a una radio fuera de sintonía, como si se tratara de un canal de comunicación.
En medio de esa experiencia, Patricia aseguró haber escuchado mensajes cariñosos de su padre durante diecinueve segundos. Mientras eso ocurría, su cuerpo reaccionó con fuerza: la cantante relató que sintió una intensa taquicardia, producto de la emoción y el impacto del momento.
Ante esa situación, el hombre decidió cerrar el espacio por la supuesta presencia de espíritus y tomó imágenes del grupo con una cámara antigua. Fue al ver esas fotos cuando ocurrió lo más inesperado para la artista.
“Estaba mi papá al lado mío, con el buzo violeta. Papá tenía una fijación con ese buzo y decía: ‘No, a mí dame el violeta’. Estaba con una sonrisa, como si tuviera 60 o 65 años”, contó Patricia Sosa, todavía conmovida.
La cantante aseguró que conserva esa imagen en su celular y que la experiencia la marcó para siempre. Su testimonio generó un clima de profundo silencio y emoción en el programa, dejando a todos atentos a un relato tan íntimo como impactante.
