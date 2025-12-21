Conmoción en Hollywood por muerte de James Ransone, actor de "The Wire" e "IT": investigan si se quitó la vida

Además de su paso por la serie, desarrolló una sólida carrera televisiva, especialmente dentro del universo HBO, con participaciones en Generation Kill y Treme. Más adelante formó parte de Bosch y tuvo su última aparición en la pantalla chica en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, estrenado en junio de este año.

En cine, su filmografía fue variada y prolífica. Trabajó en títulos como Prom Night, Sinister, Sinister 2, Tangerine, Mr. Right, It Chapter Two y The Black Phone. Su último proyecto pendiente de estreno es Black Phone 2, previsto para llegar a los cines en 2025.

La muerte de James Ransone deja un fuerte impacto entre colegas, seguidores y fanáticos de la ficción televisiva.