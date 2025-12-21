Conmoción en Hollywood por muerte de James Ransone, actor de "The Wire" e "IT": investigan si se quitó la vida
El actor, recordado por su papel como Ziggy Sobotka, fue hallado sin vida en Los Ángeles. Su familia impulsa una campaña de concientización sobre salud mental.
El mundo del espectáculo atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de James Ransone, actor estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo en The Wire. Tenía 46 años.
Según confirmaron autoridades del condado de Los Ángeles, el fallecimiento ocurrió el viernes pasado y fue catalogado como un suicidio. El cuerpo ya fue puesto a disposición de su familia.
Ransone estaba casado con Jamie McPhee y era padre de dos hijos. Luego de conocerse la noticia, su esposa compartió en redes sociales un enlace para realizar donaciones a la National Alliance on Mental Illness (NAMI), una organización dedicada a la prevención, acompañamiento y tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental, en un gesto que buscó transformar el dolor en conciencia.
El actor se convirtió en una figura de culto en 2003 gracias a su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, la aclamada serie creada por David Simon. Su personaje, el hijo del dirigente sindical portuario Frank Sobotka, aportó una de las tramas más recordadas del ciclo, que se emitió entre 2002 y 2008 y es considerada una de las mejores series de la historia de la televisión.
Ransone participó en 12 episodios de The Wire, compartiendo elenco con actores como Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce. Su trabajo fue destacado por la complejidad emocional que logró imprimirle a un personaje atravesado por la frustración y el conflicto interno.
Además de su paso por la serie, desarrolló una sólida carrera televisiva, especialmente dentro del universo HBO, con participaciones en Generation Kill y Treme. Más adelante formó parte de Bosch y tuvo su última aparición en la pantalla chica en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, estrenado en junio de este año.
En cine, su filmografía fue variada y prolífica. Trabajó en títulos como Prom Night, Sinister, Sinister 2, Tangerine, Mr. Right, It Chapter Two y The Black Phone. Su último proyecto pendiente de estreno es Black Phone 2, previsto para llegar a los cines en 2025.
La muerte de James Ransone deja un fuerte impacto entre colegas, seguidores y fanáticos de la ficción televisiva.
