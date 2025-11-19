El emocionante regalo que Jimena Barón le hizo a Mari, la madrina de su hijo Arturo: "Ganaste un..."
MLa artista usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores el obsequio que le dio a su niñera y amiga.
Jimena Barón suele ser muy activa en redes sociales y comparte con sus seguidores desde su rutina familiar hasta algunas recomendaciones que pueden ser útil para quién esté del otro lado de la pantalla.
En los últimos meses, la artista había dado de qué hablar al mostrar la manera en la que le propuso a Moni, su niñera, que sea la madrina de su hijo Arturo, lo que hizo emocionar hasta las lágrimas a todos los que vieron las imágenes.
Mona Trinidad López es parte de la vida de Jimena desde hace 33 años, ya que fue su niñera. A medida que pasó el tiempo, se transformaron en amigas y hasta familia.
Ambas son muy unidas y suelen mostrarse muy divertidas y con una complicidad única. Siempre cocinando y haciendo chistes, Moni y Barón cautivan al público con el contenido que hacen.
Este miércoles, todo fue emoción y alegría, ya que la mamá de Momo y Arturo realizó una acción con una marca y decidió regalarle un viaje a su niñera y amiga.
A través de un juego y con complicidad de su hijo Morrison, Jimena explicó que tendrían que embocar una pelota adentro de paquetes de papas fritas para obtener un premio.
Primero lo hizo Momo y luego llegó el turno de Mari. Al agarrar el papel y leer que decía "ganaste un viaje a Brasil", expresó: "¡Ay, no! Me hacen llorar".
Todos se mostraron muy contentos y anunciaron que pronto tendrán unas nuevas vacaciones familiares para disfrutar de un gran momento todos juntos.
Como era de esperarse, el video tuvo una gran repercusión y en cuestión de minutos los comentarios de la gente que sigue a Jimena Barón no tardó en aparecer. Sus fanáticos dejaron mensajes muy lindos y cariñosos tanto para Moni como para la cantante, donde resultaron su buena acción.
