El emocionante regalo que Jimena Barón le hizo a Mari, la madrina de su hijo Arturo: "Ganaste un..."

A través de un juego y con complicidad de su hijo Morrison, Jimena explicó que tendrían que embocar una pelota adentro de paquetes de papas fritas para obtener un premio.

Primero lo hizo Momo y luego llegó el turno de Mari. Al agarrar el papel y leer que decía "ganaste un viaje a Brasil", expresó: "¡Ay, no! Me hacen llorar".

Embed - Jimena Barón on Instagram: "Andamos flasheando Sorpresa y 1/2 si. Pero con @quento.snacks que son deliciosas, crocantes, 100% argentinas y sin gluten en sus 4 nuevo sabores. " View this post on Instagram

Todos se mostraron muy contentos y anunciaron que pronto tendrán unas nuevas vacaciones familiares para disfrutar de un gran momento todos juntos.

Como era de esperarse, el video tuvo una gran repercusión y en cuestión de minutos los comentarios de la gente que sigue a Jimena Barón no tardó en aparecer. Sus fanáticos dejaron mensajes muy lindos y cariñosos tanto para Moni como para la cantante, donde resultaron su buena acción.